Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:40 AM IST

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ദു​ബൈ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​യും കൈ​ൻ​ഡ്നെ​സ്​

    ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ടീ​മും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​യും കൈ​ൻ​ഡ്നെ​സ്​ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ടീ​മും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ര​ക്ത ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ ഗോ​ൾ​ഡ് സൂ​ഖ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം സ്കി​ട്ട്​ നാ​ലു മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 54 യൂ​നി​റ്റ് ര​ക്തം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ശി​ശു​ദി​നം കൂ​ടി​യാ​യ ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മൊ​യ്തു മ​ക്കി​യാ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ​ഷാ​ദ്, ക​ബീ​ർ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട, റ​ഫീ​ഖ് മ​ണ​ക്കോ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റ​ഈ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് തെ​രു​വ​ത്ത്, മു​ജീ​ബ്, വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റാ​ബി​യ ബ​ഷീ​ർ, ഹൈ​റു​ന്നി​സ മു​നീ​ർ, റ​ഫീ​ന, ഷ​ഹ​ർ​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സി​ദ്ദീ​ഖ് ചൗ​ക്കി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തോ​ട്ടോ​ളി, ക​ബീ​ർ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഹാ​പ്പി​നെ​സ്​ ടീം ​ആ​ദ്യ​വ​സാ​നം ക്യാ​മ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

