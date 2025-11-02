രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിര ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇൻകാസ് ദുബൈ കമ്മിറ്റി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡി.എച്ച്.എയുമായി സഹകരിച്ച് ദുബൈ കരാമയിലാണ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. അബ്ദുർറഷീദ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് മട്ടന്നൂർ, നാഷനൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാസർ മാടായി, മൊയ്തു കുറ്റ്യാടി, പ്രജീഷ് ബാലുശ്ശേരി, സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈജു അമ്മാനപ്പാറ, ഇൻകാസ് ഭാരവാഹികളായ ആരിഷ് അബൂബക്കർ, പ്രജീഷ് വിളയിൽ, ബിബിൻ ജേക്കബ്, ഫിറോസ് മുഹമ്മദ് അലി, നൗഫൽ സൂപ്പി, അബ്ദുല്ല സയാനി, പി. രാജീവൻ, സന്ദീപ് പൊന്മുത്, റിയാസ് നാലകത്ത്, ഉമേഷ് വെള്ളൂർ, അനസ് മുസ്തഫ, എം.എസ്. സൂരജ്, സക്കറിയ എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register