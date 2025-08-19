Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 5:40 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 5:40 AM IST

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് യു​വ​സം​രം​ഭ​ക​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ജ​ദ്ദാ​ഫി​ലെ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ പ​രി​പാ​ടി യു​വ​സം​രം​ഭ​ക​ൻ റാ​ഷി​ക് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കേ​ക്ക്​ മു​റി​ച്ച്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബാ​ല​ൻ പ​വി​ത്ര​ൻ, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ല്ലി​പ്ര, ഷൈ​ജു അ​മ്മാ​ന​പ്പാ​റ, ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, ബി.​എ. നാ​സ​ർ മാ​ടാ​യി, സി.​എ. ബി​ജു, സി. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, ടൈ​റ്റ​സ് പു​ലൂ​രാ​ൻ, റി​യാ​സ് ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി, നാ​ദി​ർ​ഷാ അ​ലി, അ​സീം ഖാ​ലി​ദ്, പ്ര​ജീ​ഷ് ബാ​ല്ലു​ശ്ശേ​രി, സി​ന്ധു മോ​ഹ​ൻ, രാ​ജി എ​സ്. നാ​യ​ർ, സു​ലൈ​മാ​ൻ ക​റു​ത്ത​ക്ക, ഇ​ക്ബാ​ൽ ചെ​ക്യാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് ബ​ഷീ​ർ ന​ര​ണി​പ്പു​ഴ, അ​ഡ്വ. രാ​ജു ഡാ​നി​യേ​ൽ, അ​രി​ഷ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഉ​മേ​ഷ്‌ വെ​ള്ളൂ​ർ, ജി​ജു കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി, പ്ര​ജീ​ഷ് വി​ള​യി​ൽ, ബാ​ഫ​ക്കി ഹു​സൈ​ൻ, ഹ​രീ​ഷ് മേ​പ്പാ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ, സ​നി​ഷ ബൈ​ജു, ബൈ​ജു സു​ലൈ​മാ​ൻ, ബാ​ബു പീ​താം​ബ​ര​ൻ, സു​നി​ൽ ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ബി​ബി​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, നി​തി​ൻ ടൈ​റ്റ​സ്, കു​ട്ടി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ക​ലാ​ധ​ര ദാ​സ്, പി. ​രാ​ജീ​വ്‌, സു​ദീ​പ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ജി​സ് ജോ​ർ​ജ്, അ​ബ്ദു​ല്ല സ​യാ​നി, നൗ​ഷാ​ദ് ഒ​ഴു​ർ, നൗ​ഫ​ൽ സൂ​പ്പി, അ​ൻ​ഷാ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, കി​ഷോ​ർ, പ്ര​കാ​ശ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഏ​റാ​മ​ല, രാ​ജാ​റാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ​ൻ, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, റെ​ജി കാ​സിം, അ​യൂ​ബ് മ​യ്യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bloodBlood Donation CampDonationorganized
    News Summary - Blood donation camp organized
    Similar News
    Next Story
    X