Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 8:26 AM IST

    ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​ന​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​ന​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    ദു​ബൈ: ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ‌ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ക​രാ​മ സെ​ന്‍റ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ക്യാ​മ്പി​ന് ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ. നാ​സ​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ടൈ​റ്റ​സ് പു​ല്ലൂ​രാ​ൻ, നാ​ദി​ർ​ഷ, അ​ലി അ​ക്ബ​ർ, പ്ര​ജീ​ഷ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജു അ​മ്മാ​ന​പ്പാ​റ, ഉ​മേ​ഷ് വെ​ള്ളൂ​ർ, പ്ര​ജീ​ഷ് വി​ള​യി​ൽ, ഷി​ജോ കോ​ള​ഞ്ചേ​രി, ജി​ൻ​സി മാ​ത്യു, സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്യാ​മ്പി​ന് ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​നീ​ഷ് വ​ർ​ഗീ​സ്, റി​ൻ​സ​ൺ ആ​ലു​വ, ബേ​സി​ൽ ജോ​ൺ, നൗ​ഫ​ൽ, ജി​മ്മി അ​ങ്ക​മാ​ലി, ശ്യാം ​കു​മാ​ർ ത​ച്ച​ങ്ങാ​ട്, സ​ഫീ​ർ, അ​ന​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

