    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 7:53 AM IST

    'ക​ട്ട​നും ക​ഥ​ക​ളും'

    'ക​ട്ട​നും ക​ഥ​ക​ളും'
    സ്മി​ത പ്ര​മോ​ദി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത് പു​സ്ത​കം ‘ക​ട്ട​നും ക​ഥ​ക​ളും’​

    മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: സ്മി​ത പ്ര​മോ​ദി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത് പു​സ്ത​കം ‘ക​ട്ട​നും ക​ഥ​ക​ളും’​ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ​ട്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത രു​ചി​ക്ക​ഥ​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ ഒ​ലി​വ് പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ണ്.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​കാ​ശ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ വേ​ദി​യി​ലും സ​ദ​സ്സി​ലും ചൂ​ടോ​ടെ ക​ട്ട​ൻ വി​ള​മ്പി​യ​ത് കൗ​തു​ക​മാ​യി. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വെ​ള്ളി​യോ​ട​ൻ പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ഇ​ന്ദു​ലേ​ഖ​ക്ക് പു​സ്ത​കം കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗീ​ത മോ​ഹ​ൻ, ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി, ഹാ​റൂ​ൺ ക​ക്കാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, ര​മേ​ഷ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ് എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ഘു​മാ​ഷ് പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

