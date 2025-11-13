Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 13 Nov 2025 7:48 AM IST
    സി.​സി. മു​കു​ന്ദ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്രം

    സി.​സി. മു​കു​ന്ദ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്രം
    സി.​സി. മു​കു​ന്ദ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്രം ‘വി​ശ​പ്പും വി​വേ​ച​ന​വും’​ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: സി.​സി. മു​കു​ന്ദ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്രം ‘വി​ശ​പ്പും വി​വേ​ച​ന​വും’​ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും കേ​ര​ള വ​ർ​മ കോ​ള​ജ് മു​ൻ പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ വി​ജി ത​മ്പി, സി.​സി. മു​കു​ന്ദ​ൻ, സോ​ണി​യ ത​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. യു​വ​സം​ര​ഭ​ക​ൻ ബി​ജു പു​ളി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​രി​തം ബു​ക്സ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ൻ പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ.​വൈ. സു​ധീ​ർ, യൂ​സ​ഫ് സ​ഗീ​ർ, യു​വ​ക​ലാ​സ ഹി​തി അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​തീ​ഷ് ചി​ത​റ, പ്ര​വാ​സി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ.​എ​ച്ച്. ഷാ​ന​വാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കാ​ലം മു​ത​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ആ​കു​ന്ന​ത്​ വ​രെ​യു​ള്ള ക​ഠി​ന​മാ​യ ജീ​വി​ത കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ലാ​ൽ ക​ച്ചി​ല്ല​മാ​ണ് ര​ച​യി​താ​വ്. പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ രേ​ഖ​ചി​ത്ര​ങ​ൾ വ​ര​ച്ച​ത് വി​ശേ​ശ്വ​ര​യ്യ ആ​ർ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ സ​യ​ൻ​സ് സീ​നി​യ​ർ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് എ​സ്.​കെ. അ​ന്തി​ക്കാ​ട്. ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ല​ത്തെ ദ​രി​ദ്ര്യ​മാ​ർ​ന്ന ജീ​വി​ത​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ലെ​യും അ​ന്തി​ക്കാ​ട്ടെ​യും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും ക​ർ​ഷ​ക - ചെ​ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​വും സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു.

