    U.A.E
    Posted On
    1 Nov 2025 6:38 AM IST
    Updated On
    1 Nov 2025 6:38 AM IST

    ഇടത്​ ലൈനുകളിൽ ബൈക്ക്​ വിലക്ക് ഇന്നുമുതൽ

    ദു​ബൈ​യി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലു​മാ​ണ്​ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന​ത്​
    ഇടത്​ ലൈനുകളിൽ ബൈക്ക്​ വിലക്ക് ഇന്നുമുതൽ
    ദു​ബൈ: റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​ത്​ ഭാ​ഗ​ത്തെ വേ​ഗ​മേ​റി​യ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ല​ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ. ദു​ബൈ​യി​ലെ​യും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ​യും പാ​ത​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യും (ആ​ർ.​ടി.​എ) ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ​ പു​തി​യ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഞ്ചോ കൂ​ടു​ത​ലോ ലൈ​നു​ക​ളു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​ത്​ വ​ശ​ത്തെ ര​ണ്ട്​ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. മൂ​ന്നോ നാ​ലോ ലൈ​നു​ക​ളു​ള്ള പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തെ ഒ​രു ലൈ​നി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ല​ക്ക്. അ​തേ​സ​മ​യം, ര​ണ്ടോ ഒ​ന്നോ ലൈ​ൻ മാ​ത്ര​മു​ള്ള പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഡൈ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 500 ദി​ർ​ഹ​മും ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ 700 ദി​ർ​ഹ​മും പി​ഴ ചു​മ​ത്തും. മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ നാ​ലു​വ​രി പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ല​തു​വ​ശ​ത്തെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​തോ നാ​ലാ​മ​ത്തേ​തോ ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. മൂ​ന്നു​വ​രി പാ​ത​ക​ളി​ൽ വ​ല​തു​ലൈ​ൻ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഹെ​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ല​തു വ​ശ​ത്തെ അ​വ​സാ​ന ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. അ​തി​വേ​ഗ പാ​ത​ക​ളി​ലും ഇ​ട​ത്ത​രം റോ​ഡു​ക​ളി​ലും നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രും അ​നു​വ​ദി​ച്ച ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ അ​തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലോ വേ​ഗ​മു​ള്ള അ​ഞ്ചു​വ​രി​യോ അ​തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലോ ഉ​ള്ള പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ വ​ല​തു ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ മൂ​ന്ന്​-​നാ​ല്​ വ​രി പാ​ത​ക​ളി​ൽ വ​ല​തു വ​ശ​ത്തെ ര​ണ്ട്​ ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​യ​മ​മു​ണ്ട്.

