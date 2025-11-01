ഇടത്​ ലൈനുകളിൽ ബൈക്ക്​ വിലക്ക് ഇന്നുമുതൽ

ഇടത് ലൈനുകളിൽ ബൈക്ക് വിലക്ക് ഇന്നുമുതൽtext_fields
ദുബൈ: റോഡുകളിൽ ഇടത് ഭാഗത്തെ വേഗമേറിയ ലൈനുകളിൽ ഡെലിവറി ബൈക്കുകൾക്ക് വിലക്ക് ശനിയാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ദുബൈയിലെയും ഷാർജയിലെയും പാതകളിലാണ് പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. ദുബൈ റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റിയും (ആർ.ടി.എ) ദുബൈ പൊലീസും ചേർന്നാണ് എമിറേറ്റിൽ പുതിയ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത്.
അഞ്ചോ കൂടുതലോ ലൈനുകളുള്ള റോഡുകളിൽ ഇടത് വശത്തെ രണ്ട് ലൈനുകളിൽ ഡെലിവറി ബൈക്കുകൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല. മൂന്നോ നാലോ ലൈനുകളുള്ള പാതകളിൽ ഇടതുവശത്തെ ഒരു ലൈനിലാണ് പ്രവേശന വിലക്ക്. അതേസമയം, രണ്ടോ ഒന്നോ ലൈൻ മാത്രമുള്ള പാതകളിൽ ഡൈലിവറി ബൈക്കുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ബൈക്കുകൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 500 ദിർഹമും രണ്ടാം തവണ 700 ദിർഹമും പിഴ ചുമത്തും. മൂന്നാം തവണ ആവർത്തിച്ചാൽ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യും. ഷാർജയിൽ നാലുവരി പാതകളിൽ ഡെലിവറി റൈഡർമാർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ വലതുവശത്തെ മൂന്നാമത്തേതോ നാലാമത്തേതോ ലൈനുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. മൂന്നുവരി പാതകളിൽ വലതുലൈൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. ബസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്ക് വലതു വശത്തെ അവസാന ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതിവേഗ പാതകളിലും ഇടത്തരം റോഡുകളിലും നിയമം ബാധകമാണ്.
എല്ലാ വാഹന യാത്രക്കാരും അനുവദിച്ച ലൈനുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഷാർജ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അബൂദബിയിൽ 100 കിലോമീറ്ററോ അതിന് മുകളിലോ വേഗമുള്ള അഞ്ചുവരിയോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള പാതകളിൽ ഡെലിവറി ബൈക്കുകൾ വലതു ലൈനുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. അജ്മാനിൽ മൂന്ന്-നാല് വരി പാതകളിൽ വലതു വശത്തെ രണ്ട് ലൈനുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിയമമുണ്ട്.
