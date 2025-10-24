Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:45 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഇ​ട​തു​ലൈ​നി​ൽ ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ല​ക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യത്തിൽ
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഇ​ട​തു​ലൈ​നി​ൽ ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ല​ക്ക്​
    cancel

    ഷാ​ർ​ജ: ദു​ബൈ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ഇ​ട​തു​ലൈ​നി​ൽ ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നാ​ലു​വ​രി പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ല​തു​വ​ശ​ത്തെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​തോ നാ​ലാ​മ​ത്തേ​തോ ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. മൂ​ന്നു​വ​രി പാ​ത​ക​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ വ​ല​തു​ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഹെ​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ല​തു​വ​ശ​ത്തെ അ​വ​സാ​ന ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

    അ​തി​വേ​ഗ പാ​ത​ക​ളി​ലും ഇ​ട​ത്ത​രം റോ​ഡു​ക​ളി​ലും നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഷാ​ർ​ജ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​എ)​യു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ് പു​തി​യ പ​രി​ഷ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​. ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ പു​തി​യ ട്രാ​ഫി​ക്​ പ​രി​ഷ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​വും. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത നീ​ക്കം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ല്ലാ റോ​ഡ്​ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളും പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ റ​ഡാ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വും നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. കൂ​ടാ​തെ, നി​ശ്ചി​ത പാ​ത​ക​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട്​ കാ​മ​റ​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കും. നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ 1500 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ 12 ബ്ലാ​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളും ചു​മ​ത്തും. ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​ഗ്​​ന​ലു​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ 500 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ പി​ഴ. എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രും അ​നു​വ​ദി​ച്ച ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദു​ബൈ​യും അ​തി​വേ​ഗ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച്​ ലൈ​ൻ പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​ത്​ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ര​ണ്ട്​ ലൈ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ബൈ​ക്ക്​ റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ വി​ല​ക്ക്. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മുതൽ ദു​ബൈ​യി​ലും നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ അ​തി​നു​ മു​ക​ളി​ലോ വേ​ഗ​മു​ള്ള അ​ഞ്ചു​വ​രി​യോ അ​തി​നു​ മു​ക​ളി​ലോ ഉ​ള്ള പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ വ​ല​തു​ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ മൂ​ന്ന്​-​നാ​ല്​ വ​രി പാ​ത​ക​ളി​ൽ വ​ല​തു വ​ശ​ത്തെ ര​ണ്ട്​ ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bikesSharjahLeft Lane
    News Summary - Bikes banned from left lane in Sharjah
    Similar News
    Next Story
    X