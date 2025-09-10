Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:14 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:19 PM IST

    ദുബൈ ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ വാഹനാപകടം; ബൈക്ക്​ യാത്രികൻ മരിച്ചു

    റോഡ്​ ഷോൾഡറിൽ നിർത്തിയിട്ട ട്രക്കുമായി ബൈക്ക്​ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു
    road accident
    ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ അപകടത്തിൽപെട്ട ബൈക്ക്​

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ സുപ്രധാന ഹൈവേയായ ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ​ബൈക്ക്​ യാത്രികൻ മരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ്​ അപകടമുണ്ടായത്​. സാ​ങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന്​ റോഡിന്‍റെ ഹാർഡ്​ ഷോൾഡറിൽ നിർത്തിയിട്ട ട്രക്കിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ട ബൈക്ക്​ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അബൂദബി ഭാഗത്തേക്കുള്ള പാതയിലെ അറേബ്യൻ റേഞ്ചേഴ്​സ്​ പാലത്തിന്​ മുമ്പായാണ്​ അപകടമുണ്ടായത്​.

    ട്രക്ക്​ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിർത്തിയത്​, ബൈക്ക്​ യാത്രികന്‍റെ ശ്രദ്ധക്കുറവ്​ എന്നിവ കാരണമാണ്​ അപകടമുണ്ടായതെന്നും റൈഡർക്ക്​ സംഭവ സ്ഥലത്ത്​ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിരുന്നുവെന്നും ദുബെ പൊലീസ്​ ട്രാഫിക്​ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രി. ജുമാ ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു. റോഡ്​ ഷോൾഡറിൽ അനിവാര്യമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ വാഹനം നിർത്തുന്നത്​ വളരെ ഗുരുതരമായ ട്രാഫിക്​ നിയമലംഘനമാണെന്ന്​ അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. റോഡ്​ ഷോൾഡർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്​ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വാഹനത്തിന്‍റെ ബ്രേക്​ഡൗൺ, അടിയന്തിര ആരോഗ്യ സാഹചര്യം തുടങ്ങിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്​. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഭാഗത്ത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പാർക്കിങ്​ മൂലം അപകടമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്​. ദുബൈയിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ ട്രാഫിക്​ കുറ്റകൃത്യമാണിതെന്നും കനത്ത പിഴയും ബ്ലാക്​ പോയിന്‍റുകളും വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കലും ചുമത്തപ്പെടുമെന്നും അധികൃതർ ഓർമ​പ്പെടുത്തി.

    വാഹനങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ബ്രേക്​ഡൗണാകുന്നത്​ ഒഴിവാക്കാൻ കൃത്യമായി പരിശോധനകൾ നടത്തണമെന്നും നിർത്തിയിടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ മുന്നറിയിപ്പ്​ ലൈറ്റുകളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്​ മറ്റു വാഹനങ്ങളെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്​തമാക്കി. അമിതവേഗതയും വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ നിശ്​ചിത അകലം പാലിക്കാത്തതും അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ​ബ്രി. ജുമാ ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.


