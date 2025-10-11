Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    എതിർദിശയിൽ ബൈക്ക്​ ഓടിച്ചു; അപകടത്തിൽ റൈഡർക്ക്​ ഗുരുതര പരിക്ക്

    എതിർദിശയിൽ ബൈക്ക്​ ഓടിച്ചു; അപകടത്തിൽ റൈഡർക്ക്​ ഗുരുതര പരിക്ക്
    ഉ​മ്മു​സു​ഖൈം സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലെ അ​പ​ക​ട​ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: റോ​ഡി​ന്‍റെ എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ ഓ​ടി​ച്ച ബൈ​ക്ക്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട്​ റൈ​ഡ​ർ​ക്ക്​ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്. അ​ൽ ബ​ർ​ഷ സൗ​ത്ത്​ ജ​ങ്​​ഷ​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ ഉ​മ്മു​സു​ഖൈം സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സം​ഭ​വം ക​മാ​ൻ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൺ​​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ട​ൻ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും ആം​ബു​ല​ൻ​സി​നെ​യും അ​യ​ച്ച​താ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക്​ വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി. ​ജു​മാ സാ​ലിം ബി​ൻ സു​വൈ​ദാ​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ റൈ​ഡ​റെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ബൈ​ക്ക്​ തെ​റ്റാ​യ ദി​ശ​യി​ൽ വ​ന്ന​താ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്ത്​ എ​ത്തു​ക​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ റോ​ഡി​ലു​ണ്ടാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 600 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും നാ​ല്​ ബ്ലാ​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണ്. ഏ​ഴ്​ ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

