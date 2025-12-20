Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 7:59 AM IST

    ബി​ഹാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി അ​പ​ല​പ​നീ​യം

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം
    ബി​ഹാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി അ​പ​ല​പ​നീ​യം
    ജി​ദ്ദ/​പ​ട്ന: ബി​ഹാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ വ​നി​താ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ഖാ​ബ് (മു​ഖ​പ​ടം) പൊ​തു​വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ച് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ന​ട​പ​ടി അ​ത്യ​ന്തം അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ റീ​ജിയൻ വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു സ്ത്രീ​യു​ടെ മൗ​ലി​ക​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ന്ത​സ്സി​നും മേ​ലു​ള്ള ന​ഗ്ന​മാ​യ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ​ട്ന​യി​ൽ ആ​യു​ഷ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​ന ഉ​ത്ത​ര​വ് കൈ​മാ​റാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങാ​ൻ എ​ത്തി​യ യു​വ ഡോ​ക്ട​ർ നു​സ്ര​ത്ത് പ​ർ​വീ​ന്റെ മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് നി​ഖാ​ബ് ബ​ല​മാ​യി മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യും വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​യും അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ മ​നോ​ഭാ​വ​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ഈ ​അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മൗ​നം വെ​ടി​ഞ്ഞ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും മാ​പ്പ് പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഹ​റ ബ​ഷീ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീ​ഖ​ത്ത് ഷി​ജു, ജ​സീ​ന ബ​ഷീ​ർ, മു​ന അ​നീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:actionBihar Chief MinistergulfnewsSaudi Arabiamistake
