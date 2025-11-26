Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Nov 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 8:23 AM IST

    ജോയ് ആലുക്കാസിൽ 'ബിഗസ്റ്റ് ജ്വല്ലറി സെയിൽ'

    ജോയ് ആലുക്കാസിൽ ‘ബിഗസ്റ്റ് ജ്വല്ലറി സെയിൽ’
    ദു​ബൈ: ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ന്‍റെ യു.​എ.​ഇ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ൽ ആ​ഭ​ര​ണ വി​പ​ണ​ന​മേ​ള ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 30 ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ ഗോ​ൾ​ഡ്, ഡ​യ​മ​ണ്ട്, പോ​ൾ​ക്കി, പേ​ൾ, പ്ര​ഷ്യ​സ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ​ണി​ക്കൂ​ലി​യി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വ് ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, പ​ഴ​യ വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ക്ക് മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്‍റെ 100 ശ​ത​മാ​ന​വും ല​ഭി​ക്കും.

    ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ബി​ഗ​സ്റ്റ് ജ്വ​ല്ല​റി സെ​യി​ൽ എ​ന്ന് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം എം.​ഡി ജോ​ൺ പോ​ൾ ആ​ലു​ക്കാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ആ​ഭ​ര​ണ​ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ മ​റു​പേ​രാ​യി ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ദ​ര​വാ​ണ് ‘ബി​ഗ​സ്റ്റ് ജ്വ​ല്ല​റി സെ​യി​ൽ’ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു കാ​മ്പ​യി​ൻ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ജോ​ൺ പോ​ൾ ആ​ലു​ക്കാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ധു​നി​ക​വും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​വു​മാ​യ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ക​ല​ക്ഷ​നാ​ണ് ബി​ഗ​സ്റ്റ് ജ്വ​ല്ല​റി സെ​യി​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

