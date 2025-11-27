ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ ബിഗ് ഷോപ്പർ സെയിലിന് തുടക്കംtext_fields
ഷാർജ: വൻ വിലക്കുറവും ഓഫറുകളുമായി ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ ബിഗ് ഷോപ്പർ സെയിലിന് തുടക്കം. ലിസ് എക്സിബിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ ഏഴുവരെയാണ് ബിഗ് ഷോപ്പർ സെയിൽ ഒരുക്കുന്നത്. ഫാഷൻ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശേഖരമാണ് മേളയിൽ ഒരുക്കുന്നത്. രാവിലെ 11മുതൽ രാത്രി 11വരെയാണ് പ്രദർശനം.
11 ദിവസം നീളുന്ന ഫെസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ വിവിധ ബ്രാൻഡുകൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലിസ് എക്സിബിഷൻ സി.ഇ.ഒ ജേക്കബ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് മേളയിൽ ഒരുക്കുന്നത്. വേനലവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കും യു.എ.ഇയിൽ തുടരുന്നവർക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുക്കുകയാണ് മേള.
കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടത് ഒഴിവാക്കാൻ അവസരമാണിത്. രാജ്യത്തെ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളുടെ സാന്നിധ്യവും വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമാകുന്നതും മേളയുടെ സവിശേഷതയാണ്.
ബി.ബി.ഇസെഡ്, മാക്സ്, ഗിഫ്റ്റ് സോൺ, മിനിസ്റ്റർ, ഓർബെൽ, കോട്ടൺ-ഓൺ, നെക്സ്റ്റ്, മുജി, ദെബൻഹംസ്, ഫൂട്ലോക്കർ, പിങ്ക്, മതർ കെയർ, അമേരിക്കൻ ഈഗ്ൾ, ബി.ബി.ഇസെഡ്, വിക്ടോറിയാസ് സീക്രട്ട്, പുൾ ആൻഡ് ബിയർ, ബെർഷ്ക, എൽ.സി വൈകികി, അൽ മുഖാലാത് പെർഫ്യൂം, വി പെർഫ്യൂംസ്, സ്കെച്ചേഴ്സ്, സ്പ്ലാഷ് തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ സൂപ്പർ സെയിലിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. മേളയിൽ പ്രവേശനത്തിന് 5 ദിർഹമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. 12 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. പാർക്കിങ് സൗജന്യമാണ്.
