Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്​​പോ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 8:33 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ 27 മു​ത​ൽ ബി​ഗ്​ ഷോ​പ്പ​ർ​ സെ​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    11 ദി​വ​സ​ത്തെ മേ​ള​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ
    ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ 27 മു​ത​ൽ ബി​ഗ്​ ഷോ​പ്പ​ർ​ സെ​യി​ൽ
    cancel

    ഷാ​ർ​ജ: വ​ൻ വി​ല​ക്കു​റ​വും ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ വീ​ണ്ടും ബി​ഗ്​ ഷോ​പ്പ​ർ സെ​യി​ൽ. ഈ ​മാ​സം 27 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ​യാ​ണ്​ ലി​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബി​ഗ്​ ഷോ​പ്പ​ർ സെ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫാ​ഷ​ൻ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​ഫ്​​​സ്​​റ്റൈ​ൽ, സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ്​ മേ​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    11 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ പോ​ലെ വി​വി​ധ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ലി​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ ജേ​ക്ക​ബ് വ​ർ​ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തെ​ല്ലാം കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ മേ​ള​യി​ൽ​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തെ​ല്ലാം ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ മേ​ള​.

    കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നാ​യി​ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തും​ മേ​ള​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്.

    ബി.​ബി.​ഇ​സെ​ഡ്, മാ​ക്സ്, ഗി​ഫ്​​റ്റ്​ സോ​ൺ, മി​നി​സ്​​റ്റ​ർ, ഓ​ർ​ബെ​ൽ, കോ​ട്ട​ൺ-​ഓ​ൺ, നെ​ക്സ്റ്റ്, മു​ജി, ദെ​ബ​ൻ​ഹം​സ്, ഫൂ​ട്​​ലോ​ക്ക​ർ, പി​ങ്ക്, മ​ത​ർ കെ​യ​ർ, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഈ​ഗ്​​ൾ, ബി.​ബി.​ഇ​സെ​ഡ്, വി​ക്​​ടോ​റി​യാ​സ്​ സീ​ക്ര​ട്ട്, പു​ൾ ആ​ൻ​ഡ്​ ബി​യ​ർ, ബെ​ർ​ഷ്ക, എ​ൽ.​സി വൈ​കി​കി, അ​ൽ മു​ഖാ​ലാ​ത് പെ​ർ​ഫ്യൂം, വി ​പെ​ർ​ഫ്യൂം​സ്, സ്​​കെ​ച്ചേ​ഴ്​​സ്, സ്​​പ്ലാ​ഷ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ സൂ​പ്പ​ർ സെ​യി​ലി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ 5 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്ക്. 12 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DiscountSharjah Expo Centregulf news malayalamBig Shopper Sale
    News Summary - Big Shopper Sale at Sharjah Expo Centre from 27th
    Similar News
    Next Story
    X