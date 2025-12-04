Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    4 Dec 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 9:17 AM IST

    രൂ​പ​ക്ക്​ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്​; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​ട്ടം

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​രു ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ 24.49 രൂ​പ
    രൂ​പ​ക്ക്​ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്​; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​ട്ടം
    ദു​ബൈ: ആ​ഗോ​ള​വി​പ​ണി​യി​ൽ ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​പ്പു​കു​ത്തി​യ​തോ​ടെ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഡോ​ള​റി​ന്​ 90 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ ദി​ർ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ കു​ത്ത​നെ കൂ​ടി. ഒ​രു ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ 24.49 രൂ​പ​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. രൂ​പ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്കാ​ണി​ത്. പോ​യ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 24.25 രൂ​പ​വ​രെ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ തി​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങി 23.85 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​മ്പ​ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ കൂ​ടി​യ​ത്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ൻ തി​ര​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും മൂ​ല്യ​മി​ടി​വി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സൂ​ച​ന വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ല​രും പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​മു​ഖ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും പ​ര​മാ​വ​ധി തു​ക നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള നെ​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ വ​ഴി​യും ബാ​ങ്കി​ങ്​ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​റ്. ചി​ല ബാ​ങ്കി​ങ്​ ആ​പ്പു​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ വി​നി​മ​യ ആ​പ്പു​ക​ളും 25 രൂ​പ​വ​രെ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം താ​ഴേ​ക്ക്​ പോ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ല്യ​മി​ടി​വാ​ണ്​ രൂ​പ​ക്കു​ണ്ടാ​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മോ​ശം പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​യാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ. 2022ന്​ ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ടി​വി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം നി​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:indian rupeeUAE NewsUAE dirhamExpatriates
