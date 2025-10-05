Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    5 Oct 2025 9:03 AM IST
    5 Oct 2025 9:03 AM IST

    'ബി​ഗ് ബാ​ഡ് വു​ൾ​ഫ്' പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും

    ‘ബി​ഗ് ബാ​ഡ് വു​ൾ​ഫ്’ പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും
    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ജ്മാ​ൻ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ബി​ഗ് ബാ​ഡ് വു​ൾ​ഫ്’ പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. അ​ജ്മാ​നി​ലെ അ​ൽ സ​ഫി​യ​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ജ്മാ​ൻ യൂ​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 9 വ​രെ​യാ​ണ് പു​സ്ത​ക​മേ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ബി​ഗ് ബാ​ഡ് വു​ൾ​ഫ്’ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക്ക്​ അ​ജ്മാ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ സ​മ്പു​ഷ്ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബൗ​ദ്ധി​ക ജീ​വി​ത​ത്തെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, അ​റി​വ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ജ്​​മാ​നി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ഇ​ത് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ്​ പു​സ്ത​ക​മേ​ള. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള 2.5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​ള​യി​ല്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 90 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വു​ക​ളും ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​ഹി​ത്യം, ഫി​ക്ഷ​ൻ, ശാ​സ്ത്രം, സ്വ​യം വി​ക​സ​നം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മേ​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

