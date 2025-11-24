Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Nov 2025 6:40 AM IST
    date_range 24 Nov 2025 6:40 AM IST

    ബി​ഗ്​ 5 ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം

    ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ലാ​ണ്​ മേ​ള, ആ​ങ്ക​ർ എ​ലൈ​ഡ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തും
    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ കെ​ട്ടി​ട, നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ബി​ഗ്​ 5 ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍റെ 46ാമ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​ന്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ ദു​ബൈ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ന​വം​ബ​ർ 27 വ​രെ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. യു.​എ.​ഇ ഊ​ർ​ജ-​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്, അ​ബൂ​ദ​ബി ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, റി​യാ​ദ്​​ റീ​ജി​യ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ദു​ബൈ ലാ​ൻ​ഡ്​ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ 2800 ക​മ്പ​നി​ക​ൾ 60,000 വി​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ ഉ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ലോ​കോ​ത്ത​ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യ രാ​സ​വ​സ്തു​നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ആ​ങ്ക​ർ എ​ലൈ​ഡ് ഫാ​ക്ട​റി, ഡെ​ൽ​ട്ട കോ​ട്ടി​ങ്​​സ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ, സെ​റ, റൈ​പ്പി​ൾ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, അ​ലു​സോ​ൾ റോ​ളി​ങ്​ ഷ​ട്ട്​​ലേ​ഴ്​​സ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മേ​ള​യി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 165 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 85,000 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല, സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം, വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഊ​ന്നി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ബി​ൽ​ഡ്​​റോ​യി​ഡ്​ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ്​ ഇ​ന്‍റ​​ഗ്രേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം പോ​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും മേ​ള​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ), വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​ക​ൾ, ജി​യോ​ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ, പ്രൊ​ജ​ക്ട്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്, സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്​ അ​പ്പ്​ സി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 370 ല​ധി​കം വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

