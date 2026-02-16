Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 16 Feb 2026 6:24 AM IST
    date_range 16 Feb 2026 6:24 AM IST

    സൈ​ക്കി​ളും ഇ- ​സ്കൂ​ട്ട​റും റോ​ഡി​ലി​റ​ക്ക​രു​ത്​

    ക​ർ​ശ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ജ്​​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​
    സൈ​ക്കി​ളും ഇ- ​സ്കൂ​ട്ട​റും റോ​ഡി​ലി​റ​ക്ക​രു​ത്​
    അ​ജ്മാ​ന്‍: സൈ​ക്കി​ളും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്കൂ​ട്ട​റും റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഓ​ടി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ്. ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ നി​ര്‍ദേ​ശം. സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ളും റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്​ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​വ​ർ നി​ശ്ചി​ത പാ​ത​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും സൈ​ക്കി​ളോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പി​ടി​ച്ച്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ളെ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന നാ​ല് പി​ഴ​വു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കു​ന്നു.

    ട്രാ​ഫി​ക്​ സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, നി​ശ്ചി​ത പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക, മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ഹെ​ൽ​മെ​റ്റ്, ഫ്ലൂ​റ​സെ​ന്‍റ്​ വെ​സ്റ്റ്​ എ​ന്നി​വ ധ​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ നാ​ല്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. സൈ​ക്കി​ൾ, ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും പൊ​തു​നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലും നി​ശ്ചി​ത പാ​ത​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി.

    സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും കാ​റു​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​റു​ക​ളു​ടെ എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ വ​രു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സൈ​ക്കി​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്കൂ​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ റോ​ഡി​ലെ സൂ​ച​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​ര​ല്ലെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

