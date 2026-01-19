Begin typing your search above and press return to search.
    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; നൂ​ത​ന പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​യി ‘മാ​ക്ബ​ത് ദി ​ലാ​സ്റ്റ് ഷോ’

    14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് ക്ലൗ​ഡ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച

    ‘മാ​ക്ബ​ത് ദി ​ലാ​സ്റ്റ് ഷോ’

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ഹ​സിം അ​മ​ര​വി​ള​യു​ടെ ‘മാ​ക്ബ​ത് ദി ​ലാ​സ്റ്റ് ഷോ’ ​നൂ​ത​ന പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​യി. സോ​വി​യ​റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ക​ട​വി​ന് ശേ​ഷം ഹ​സിം അ​മ​ര​വി​ള ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ‘മാ​ക്ബ​ത് ദി ​ലാ​സ്റ്റ് ഷോ’ ​അ​ൽ​ഐ​ൻ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് ക്ലൗ​ഡാ​ണ്‌ നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ നാ​ട​ക​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ‘മാ​ക്ബ​ത് ദ ​ലാ​സ്റ്റ് ഷോ’​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് നാ​ട​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച കു​റ​ച്ചു​പേ​രു​ടെ ജീ​വി​ത ക​ഥ വി​ശ്വ​വി​ഖ്യാ​ത​മാ​യ മാ​ക്ബ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജീ​വി​ത​സ​ന്ധാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​രു നാ​ട​കം ത​ട്ട​ക​ത്ത് ക​യ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന ത്യാ​ഗ​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മു​പ്പ​ത്ത​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം ഒ​രേ നാ​ട​കം രം​ഗ​ത്ത​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ന​ടീ​ന​ട​ന്മാ​രി​ൽ നി​ന്നും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടൊ​ഴി​യാ​തെ പോ​വു​ക​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ താ​ളം പോ​ലും തെ​റ്റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഹ​സിം നാ​ട​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​ര​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.എ​ല്ലാ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തു​ല്യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള ‘മാ​ക്ബ​ത് ദ ​ലാ​സ്റ്റ് ഷോ’​യി​ലെ ഓ​രോ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്.

    ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ നേ​മം, ശ്രീ​ജ ശ്രീ​നി​വാ​സ്, സ​ലിം ഹ​നീ​ഫ, സി​ന്ധു ഷൈ​ജു, അ​ഷ​റ​ഫ് ആ​ല​ങ്കോ​ട്, ശ്രീ​നി​വാ​സ്, ജ​സ്റ്റി​ൻ, ശി​വ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ പ​ക​ർ​ന്നു. അ​നൂ​പ് പു​നെ ദീ​പ​വി​താ​ന​വും ര​ഞ്ജി​ത്ത് രം​ഗ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​വും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സി​ന്ധു, ശ്രീ​ജ(​വ​സ്ത്രാ​ല​ങ്കാ​രം), ക്ലി​ന്റ് പ​വി​ത്ര​ൻ(​ച​മ​യം) എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. രാ​ജ് മോ​ഹ​ൻ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ര​ചി​ച്ച് ജോ​ബ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന 14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ നാ​ട​ക​മാ​യ ‘മോ​ക്ഷം’ ജ​നു​വ​രി 23ന് ​ദു​ബൈ ഒ​ന്റാ​രി​യോ തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    TAGS:dramaUAE NewsGulf News
    News Summary - Bharat Murali Theatre Festival
