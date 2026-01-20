Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ 'തീ​മാ​ട​ൻ'

    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ ‘തീ​മാ​ട​ൻ’
    14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 'തീ​മാ​ട​ൻ'

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത് നോ​ക്കി സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​പ്പ​റ്റി​ന്റെ ക​ല​യാ​ണ് നാ​ട​ക​മെ​ന്ന് 14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘തീ​മാ​ട​ൻ’. രാ​ജ്‌​മോ​ഹ​ൻ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ര​ചി​ച്ച് സു​ധീ​ർ ബാ​ബൂ​ട്ട​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത തീ​മാ​ട​ൻ നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ നാ​ട​ക​മാ​യാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും ബോ​ധ​മു​ണ​ർ​ത്തി​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​രു​ള​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന ‘തീ​മാ​ട​ൻ’ ഒ​രു മ​രി​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​മു​ക്കു ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് നാം ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്ന്​ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തീ​മാ​ട​നാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ച ബൈ​ജു പ​ട്ടാ​ലി ത​ന്റെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ ഏ​റെ മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കി. പെ​ണ്ണാ​യി ബ​ബി​ത ശ്രീ​കു​മാ​റും ക​ള്ള​നാ​യി റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​യും ച​ത്തോ​നാ​യി ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ൻ.​ജെ​യും തൊ​ണ്ടി​ച്ചി​യാ​യി ഷി​ബി പ്ര​കാ​ശും ജാ​ര​നാ​യി ഉ​ല്ലാ​സ് ത​റ​യി​ലും വേ​ഷ​മി​ട്ടു. ടി​ങ്കു പ്ര​കാ​ശ്, അ​നീ​ഷ് എം.​കെ., സു​പ​ക് പ​ത്മാ​ക​ര​ൻ, സു​രേ​ഷ് അ​റ​ക്ക​ൽ വീ​ട്, നി​മ്മി ബാ​ബു, ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ അ​ലി അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​ജീ​വ​ൻ അ​മ്പാ​ടി, അ​ഷ​റ​ഫ് എ.​ബി., ബി​ജി​ൻ ലാ​ൽ കെ.​പി., യൂ​സ​ഫ് അ​ലി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ വേ​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റ് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ പ​ക​ർ​ന്നു.

    അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ല​ജീ​പ് കു​ന്നും​പു​റ​ത്ത് (സം​ഗീ​തം), സു​ധീ​ർ ബാ​ബൂ​ട്ട​ൻ (പ്ര​കാ​ശ​വി​താ​നം), ടി​ങ്കു പ്ര​സാ​ദ് (രം​ഗ​സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം), ര​മ്യ​ശ്രീ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ (വാ​സ്‌​താ​ല​ങ്കാ​രം), ക്ലി​ന്റ് പ​വി​ത്ര​ൻ (ച​മ​യം) എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. 14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ പ​ത്താ​മ​ത്തെ നാ​ട​ക​മാ​യി സു​വീ​ര​ന്റെ ‘ബ്രെ​ക്റ്റ​സ് ഗ​ലീ​ലി​യോ’ ജ​നു​വ​രി 24ന് ​രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ച​മ​യം തി​യ​റ്റ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

