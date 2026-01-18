Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 18 Jan 2026 6:51 AM IST
    date_range 18 Jan 2026 6:51 AM IST

    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; ‘കാ​പ്പി​രി​ക്ക​പ്പ​ൽ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    അ​ബൂ​ദ​ബി തോ​പ്പി​ൽ ഭാ​സി നാ​ട​ക​സ​മി​തി​യാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; ‘കാ​പ്പി​രി​ക്ക​പ്പ​ൽ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി അ​ബൂ​ദ​ബി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘കാ​പ്പി​രി​ക്ക​പ്പ​ൽ’

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന 14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘കാ​പ്പി​രി​ക്ക​പ്പ​ൽ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. എം.​എ​സ്. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി അ​ബൂ​ദ​ബി തോ​പ്പി​ൽ ഭാ​സി നാ​ട​ക​സ​മി​തി​യാ​ണ് നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ ആ​റാ​മ​ത്തെ നാ​ട​ക​മാ​യ കാ​പ്പി​രി​ക്ക​പ്പ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല ക​ൽ​പ്പി​ക്കാ​തെ, സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വാ​ർ​ഥ​ലാ​ഭ​ത്തി​ന്റെ​യും പി​റ​കെ പാ​യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​ർ​ത്തി​യും അ​തി​ന്റെ പ​രി​ണ​ത​ഫ​ല​മാ​യി കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ക​ർ​ച്ച​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ മൂ​ല്യ​ച്യു​തി​യും നാ​ട​കം വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യ കാ​പ്പി​രി, ചി​രു​ത, പൊ​ന്ന​ൻ ജോ​സ​ഫ്, മേ​രി, അ​ന്നം കു​ട്ടി, നാ​വി​ക​ൻ, കൊ​ച്ചു മ​റി​യ, ദാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ശാ​ലി ര​മ​ണി, സ​തീ​ഷ് കാ​വി​ല​ക​ത്ത്, ദേ​വി​ക അ​നി​ൽ, നി​ഷ ല​ത, അ​നു​രാ​ഗ് വി., ​റോ​ഷ്‌​നി സൂ​സ​ൻ ഫി​ലി​പ്പോ​സ്, രാ​ജേ​ഷ് മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ജീ​വ​ൻ പ​ക​ർ​ന്നു. ശ്രീ​റാം അ​ശോ​ക​ൻ, ജ്യോ​തി​ഷ്, അ​ഭി​റാം ഹ​രീ​ഷ്, നി​വേ​ദ് അ​സി, യ​ഹ്‌​യ സി. ​കെ. എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റു അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ.

    റോ​ണ​ഖ് (സം​ഗീ​തം), അ​നൂ​പ് കെ.​വി (പ്ര​കാ​ശ​വി​താ​നം), അ​രു​ൺ വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, സ​ലിം അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ (രം​ഗ​സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം), ദേ​വി​ക, ശാ​ലി (വ​സ്ത്രാ​ല​ങ്കാ​രം), ക്ലി​ന്റ് പ​വി​ത്ര​ൻ (ച​മ​യം) എ​ന്നി​വ​ർ പി​ന്ന​ണി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ ദി​വ​സ​മാ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സു​ധീ​ർ ബാ​ബു​ട്ട​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ‘തീ ​മാ​ട​ൻ’ അ​ൽ​ഐ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

