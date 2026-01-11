Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Jan 2026 6:33 AM IST
    11 Jan 2026 6:33 AM IST

    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ‘പൊ​റാ​ട്ട്’

    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ‘പൊ​റാ​ട്ട്’
    ഭാ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ‘പൊ​റാ​ട്ടി’​ൽ നി​ന്ന്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ജീ​വി​തം പി​ന്നാ​മ്പു​റ​ത്ത് ഒ​തു​ക്കി വെ​ച്ച് ച​മ​യ​മ​ണി​ഞ്ഞ് നി​റ​ഞ്ഞ ചി​രി​യോ​ടെ പൊ​റാ​ട്ട് നാ​ട​കം ആ​ടു​ന്ന അ​പ്പു ആ​ശാ​ന്റെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും വേ​ദ​ന​ക​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ ‘പൊ​റാ​ട്ട്’ ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    നി​ഖി​ൽ ദാ​സ് ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച നാ​ട​കം ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യാ​ണ് കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​പ്പു ആ​ശാ​ന്റെ​യും അ​ഭ്യ​സ്ത​വി​ദ്യ​നാ​യ മ​ക​ൻ വി​കാ​സ് കു​മാ​റി​ന്റെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം കാ​ണി​ച്ച് ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ കീ​ഴാ​ള​രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​റ​യാ​നാ​ണ് നാ​ട​കം ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ അ​പ്പു ആ​ശാ​നാ​യി പ്ര​കാ​ശ് ത​ച്ച​ങ്ങാ​ട് വേ​ഷ​മി​ട്ട​പ്പോ​ൾ മ​ക​ൻ വി​കാ​സ് കു​മാ​റാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട​ത് ശ്രീ​ബാ​ബു പി​ലി​ക്കോ​ടാ​ണ്. ആ​ശാ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​യി അ​ന​ന്ത​ല​ക്ഷ്മി​യും സു​ന്ദ​രേ​ശ​നാ​യി അ​ഖി​ലേ​ഷും മാ​തു​വാ​യി ശ്രീ​ഷ്മ അ​നീ​ഷും വേ​ഷ​മി​ട്ടു.

    ഷീ​ന സു​നി​ൽ, ര​ജി​ത് രാ​ഘ​വ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, ല​ക്ഷ്മി, ജി​ജോ, മു​നീ​റ റാ​യം​സ്, മു​സ്ത​ഫ, ന​സീ​മ, നി​ഷി​ത, നി​സാ​ബ്, പ്ര​തി​ഭ, രാ​കേ​ഷ്, ഷി​ബി​ൻ ഹാ​ഖ്‌, ഷീ​ല, ശ്രീ​ജി​ഷ്, ബി​യോ​ൺ, നി​ർ​മ​ൽ, അ​ൻ​മി​ക, ആ​ദി​കൃ​ഷ്ണ, സാ​ജി​ദ്, അ​യാ​ൻ അ​ലി, മ​ർ​സൂ​ഖ്, രോ​ഹി​ത്, സാ​യി മാ​ധ​വ്, ദേ​വാ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റ് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കി. നി​ജി​ൽ ദാ​സ്, അ​നീ​ഷ ഷ​ഹീ​ർ(​സം​ഗീ​തം), ധ​നേ​ഷ് (പ്ര​കാ​ശ​വി​താ​നം), വേ​ണു, അ​ശോ​ക​ൻ (രം​ഗ​സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം), ക്ലി​ന്റ് പ​വി​ത്ര​ൻ (ച​മ​യം), നി​ഖി​ൽ ദാ​സ് (വാ​സ്‌​ത്രാ​ല​ങ്കാ​രം) എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റ് അ​ണി​യ​റ ശി​ല്പി​ക​ൾ. ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ നാ​ട​ക​മാ​യ എ​മി​ൽ മാ​ധ​വി​യു​ടെ ‘പെ​ഡ്രോ-​നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ത്രി’ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന്​ ഓ​ർ​മ ദു​ബൈ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

