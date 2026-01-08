Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:13 AM IST

    ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം; ശക്തിയുടെ ‘പൊറാട്ട്’ നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം; ശക്തിയുടെ ‘പൊറാട്ട്’ നാളെ
    cancel
    camera_alt

    നി​ഖി​ൽ ദാ​സ്

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ നാ​ട​ക​മാ​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ‘പൊ​റാ​ട്ട്’ യു​വ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ നി​ഖി​ൽ ദാ​സി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് എ​ട്ടി​ന് കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​മൂ​ന്ന് എ​ഡി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും നാ​ട​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന14ാ​മ​ത്തെ നാ​ട​ക​മാ​ണ് ‘പൊ​റാ​ട്ട്’.

    പൊ​റാ​ട്ട്​ നാ​ട​കം എ​ന്ന ക​ലാ​രൂ​പ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, ഏ​റ്റ​വും ല​ളി​ത​മാ​യ ആ​ഖ്യാ​ന ശൈ​ലി​യി​ൽ നാ​ട​ക​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്​ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ നി​ഖി​ൽ ദാ​സ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.ന​ട​ന്മാ​രെ പൊ​റാ​ട്ടി​ന്റെ ചു​വ​ടു​ക​ളും പാ​ട്ടു​ക​ളും പ​രീ​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പൊ​റാ​ട്ടു നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​രു​ടെ മ​നോ​ധ​ർ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്തും ത​ന​തു വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും വാ​യി​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളും നാ​ട​ക​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​മാ​ണ് നാ​ട​കം രം​ഗ​ത്ത​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ​കാ​ലി​ക​മാ​യ പ​രി​സ​ര​ത്തെ​യും നാ​ട​ക ഭാ​ഷ്യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bharat muraligulfBharat Murali Drama Festival
    News Summary - Bharat Murali Drama Festival; Shakti's 'fight' tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X