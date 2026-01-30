Begin typing your search above and press return to search.
    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; മോ​ക്ഷം മി​ക​ച്ച നാ​ട​കം

    മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​യ​ക​രാ​യി ജോ​ബ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ, എ​മി​ൽ മാ​ധ​വി എ​ന്നി​വ​ർ
    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; മോ​ക്ഷം മി​ക​ച്ച നാ​ട​കം
    ജോ​ബ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ (മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ),,എ​മി​ൽ മാ​ധ​വി (മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ),പി. ​വി. ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ (മി​ക​ച്ച ന​ട​ൻ), മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ (മി​ക​ച്ച ന​ട​ൻ), ദി​വ്യ ബാ​ബു​രാ​ജ് (മി​ക​ച്ച ന​ടി),മാ​ധ​വ്ജി​ത്ത് (മി​ക​ച്ച ബാ​ല​താ​രം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി സ്മാ​ര​ക നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്റാ​രി​യോ തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ദു​ബൈ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘മോ​ക്ഷം’ മി​ക​ച്ച നാ​ട​ക​മാ​യും ‘മോ​ക്ഷം’ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ജോ​ബ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ഓ​ർ​മ ദു​ബൈ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘പെ​ഡ്രോ ഡി ​സൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് ഡെ​ത്ത്’ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത എ​മി​ൽ മാ​ധ​വി എ​ന്നി​വ​രെ മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​യ​ക​രാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    തി​യ​റ്റ​ർ ദു​ബൈ​യു​ടെ ‘ധോ​മി കി​ത കി​ത ധോ​മി’, ഓ​ർ​മ ദു​ബൈ​യു​ടെ ‘പെ​ഡ്രോ ഡി ​സൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് ഡെ​ത്ത്’ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ട്ടു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി ഒ.​ടി. ഷാ​ജ​ഹാ​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ‘മോ​ക്ഷ’​ത്തി​ൽ മാ​ട​നാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട ന​ന്ദ​കു​മാ​റും കു​ഞ്ഞ​നാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട മ​ഹാ​ദേ​വ​നും മി​ക​ച്ച ന​ട​ന്മാ​രാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ‘ധോ​മി കി​ത കി​ത ധോ​മി’​യി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ​യാ​യും ശൂ​ർ​പ്പ​ണ​ക​യാ​യും വേ​ഷ​മി​ട്ട ദി​വ്യ ബാ​ബു​രാ​ജി​നെ മി​ക​ച്ച ന​ടി​യാ​യും ‘ബ്രെ​ക്റ്റ​സ് ഗ​ലീ​ലി​യോ’​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച മാ​ധ​വ്ജി​ത്ത് മി​ക​ച്ച ബാ​ല​താ​ര​മാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മി​ക​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​ട​ൻ ഡോ. ​ആ​രി​ഫ്‌ ക​ണ്ടോ​ത്ത്‌, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​ടി ദേ​വി രാ​ഘ​വ​ൻ, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ബാ​ല​താ​രം വി​ഷ്‌​ണു ത​ച്ചു​കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, രം​ഗ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സം​ഗീ​തം നി​ജി​ൽ ദാ​സ്‌, പ്ര​കാ​ശ​വി​ത​ര​ണം കെ.​വി. അ​നൂ​പ്, വ​സ്ത്രാ​ല​ങ്കാ​രം സ​ന​ത്‌ ഗു​ൽ​മോ​ഹ​ർ, മി​ക​ച്ച ച​മ​യം ക്ലി​ന്റ്‌ പ​വി​ത്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റു ജേ​താ​ക്ക​ൾ. മു​സ​ഫ കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ​നി​യും എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് ധ​ന​വി സു​മേ​ഷ്, ദു​ബൈ നി​ഴ​ൽ ആ​ക്ടോ​റി​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വം​ശ​പ​ർ​വം സം​വി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത ബി​ജു കൊ​ട്ടി​ല (സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക ജൂ​റി പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി. ഏ​കാ​ങ്ക നാ​ട​ക ര​ച​നാ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സേ​തു മാ​ധ​വ​ൻ പാ​ലാ​ഴി​യു​ടെ ‘ര​തി’ മി​ക​ച്ച ര​ച​ന​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സി.​കെ. ര​മേ​ശ് വ​ർ​മ, സ​ജി​ത മ​ഠ​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ.

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ. മ​നോ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഖി​ൽ ഹു​സൈ​ൻ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​രി​സ് ഹു​സൈ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സി. ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്മി​ത ധ​നേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

