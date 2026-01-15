Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഭ​ര​ത് മു​ര​ളി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:19 AM IST

    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ‘ധോ​മി കി​ത കി​ത ധോ​മി’

    text_fields
    bookmark_border
    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം; ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ‘ധോ​മി കി​ത കി​ത ധോ​മി’
    cancel
    camera_alt

    14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ ദു​ബൈ

    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘ധോ​മി കി​ത കി​ത ധോ​മി’

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ന്ന 14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​0bത്സ​വ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ‘ധോ​മി കി​ത കി​ത ധോ​മി’ അ​ര​ങ്ങേ​റി.ഒ.​ടി ഷാ​ജ​ഹാ​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ ദു​ബൈ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലാ​ണ് നാ​ട​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ നൃ​ത്ത സം​ഗീ​ത പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘ധോ​മി കി​ത കി​ത ധോ​മി’ എ​ല്ലാ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മീ​തെ​യാ​ണ് മാ​ന​വി​ക​ത​ക്കു​ള്ള സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ റ​സാ​ഖി​നെ ഡോ. ​ആ​രി​ഫ് ക​ണ്ടോ​ത്ത് മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കി.

    ദി​വ്യ ബാ​ബു​രാ​ജ്, സു​ഭാ​ഷ് ദാ​സ്, പു​ഷ്പ വി​ജ​യ്, അ​ക്ഷ​യ സ​ന്തോ​ഷ്, സോ​നാ ജ​യ​രാ​ജ്, മ​നോ​ജ് പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ൻ, അ​നൂ​പ് ര​ത്ന, വി.​വി. ജ​യ​രാ​ജ്, സ​നി​ൽ ക​ട്ട​ക​ത്ത്, ദി​ലീ​പ് ലാ​ൽ, വി​ന​യ് ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, അ​നൂ​പ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ, വി​ഷ്ണു പ​യ്യ​ക​ട​ത്ത്, അ​ബി​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ്, ആ​സ്റ്റി​ൻ അ​ബി, എ​ലി​യാ​സ് പി. ​ജോ​യ്, വൃ​ന്ദ രം​ജി​ത്, ഷെ​മി​നി സി.​എം, ശ്രീ​വി​ദ്യ രാ​ജേ​ഷ്, തു​ള​സി ആ​ന​ന്ദ്, സാ​ക്ഷി​ത സ​ന്തോ​ഷ്, അ​നൈ​ഷ, ല​ക്ഷ്മി, രെ​ണി​ത്, വാ​രി​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കി.

    നാ​രു പ​റൈ ഇ​സൈ, അ​ലീ​ഷാ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നാ​ട​ക​ത്തി​ന് സം​ഗീ​തം പ​ക​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, സ​നീ​ഷ് കെ.​ഡി. പ്ര​കാ​ശ​വും, അ​ലി​യാ​ർ അ​ലി രം​ഗ​സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​വും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    വ​സ്ത്രാ​ല​ങ്കാ​രം ഡോ. ​നി​ത സ​ലാ​മും ച​മ​യം മ​നോ​ജ് പ​ട്ടേ​ന​യു​മാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ ആ​റാ​മ​ത്തെ ദി​വ​സ​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച എം.​എ​സ് ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ‘കാ​പ്പി​രി​ക്ക​പ്പ​ൽ’ യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി തോ​പ്പി​ൽ ഭാ​സി നാ​ട​ക​സ​മി​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiUAE NewsDrama festivalbharat murali
    News Summary - Bharat Murali Drama Festival; ‘Dhomi Kita Kita Dhomi’ is a highlight
    Similar News
    Next Story
    X