Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘നിങ്ങളും പുസ്തകവും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:13 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:13 PM IST

    ‘നിങ്ങളും പുസ്തകവും തമ്മിൽ’; ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം നവംബർ 5 മുതൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കവി സച്ചിദാനന്ദൻ അടക്കം മലയാളത്തിൽനിന്ന്​ പ്രമുഖർ അതിഥികളായെത്തും
    ‘നിങ്ങളും പുസ്തകവും തമ്മിൽ’; ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം നവംബർ 5 മുതൽ
    cancel
    camera_alt

    ഷാർജ ബുക്ക്​ അതോറിറ്റി ആസ്ഥാനത്ത്​ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അതോറിറ്റി സി.ഇ.ഒ അഹമ്മദ്​ ബിൻ റക്കാദ്​ അൽ അമീരി സംസാരിക്കുന്നു

    ഷാർജ: ലോകത്തിന്‍റെ നാലുദിക്കിൽ നിന്നും വായനാപ്രേമികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന 44ാമത്​ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം പുതിയ അനുഭവങ്ങളുമായി നവംബർ 5ന്​ ആരംഭിക്കും. 16 വരെ നീളുന്ന മേളയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സാഹിത്യപ്രതിഭകളായ നിരവധിപേർ അതിഥികളായെത്തുമെന്ന്​ ഷാർജ ബുക്ക്​ അതോറിറ്റി അധികൃതർ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

    കവി സച്ചിദാനന്ദൻ അടക്കം മലയാളത്തിൽ നിന്നും പ്രമുഖർ അതിഥികളായെത്തുന്നുണ്ട്​. മുൻ വർഷങ്ങളിലേതിന്​ സമാനമായി ഷാർജ എക്സ്​പോ സെൻററാണ്​ അറബ്​ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകമേളക്ക്​ ഇത്തവണയും ആതിഥ്യമരുളുന്നത്​. ‘നിങ്ങളും പുസ്തകവും തമ്മിൽ’ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ്​ ഇത്തവണ മേള ഒരുക്കുന്നത്​.

    കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 10 രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതലായി ഇത്തവണ മേളയിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗ്രീസാണ്​ ഇത്തവണ അതിഥി രാജ്യ​മെന്നും ഷാർജ ബുക്ക്​ അതോറിറ്റി സി.ഇ.ഒ അഹമ്മദ്​ ബിൻ റക്കാദ്​ അൽ അമീരി പറഞ്ഞു. പ്രമുഖ നൈജീരിയൻ എഴുത്തുകാരി ചിമമന്ദ എൻഗോസി അഡീചീ, ഇറ്റാലിയൻ എഴുത്തുകാരൻ കാർലോ റോവല്ലി, ഐറിഷ്​ നേവലിസ്റ്റ്​ പോൾ ലിഞ്ച്​, ബ്രിട്ടീഷ്​ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്​ ഡോ. ജൂലി സ്മിത്ത് എന്നിവരടക്കം പ്രമുഖർ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിന്ന്​ ​മേളയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്​.

    118 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 2350 പ്രസാധകരാണ്​ മേളയിൽ പ്രദർശനത്തിന്​ എത്തുന്നത്​. 66 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 251 പ്രമുഖർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന 1200ലേറെ പരിപാടികളും മേളയുടെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറും. ഇതിൽ 300 സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും 750 കുട്ടിൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശിൽപശാലകളും ഉൾപ്പെടും.

    പുതിയ നിരവധി പരിപാടികളും ഇത്തവണത്തെ മേളയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്​. പോയട്രി ഫാർമസി, പോപ്​ അപ്പ്​ അക്കാദമി, പോഡ്​കാസ്റ്റ്​ സ്​റ്റേഷൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. എട്ട്​ ഭാഷകളിലായി സായാഹ്ന കവിതാ സദസ്സുകൾ ഒരുക്കുന്ന പരിപാടിയും ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​.

    ഗ്രീസ്​ എംബസിയിലെ പ്രതിനിധി പെനാഗോട്ടിസ്​ കുഗ്​യൂ, ഷാർജ ബ്രാഡ്​കാസ്റ്റിങ്​ അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ്​ ഹസൻ ഖലഫ്​, ഇ-ആൻഡ് യു.എ.ഇ ജനറൽ മാനേജർ മുഹമ്മദള അൽ അമീമി, പുസ്തകോൽസവം ജനറൽ കോഓഡിനേറ്റർ ഖൗല അൽ മുജൈനി, ഷാർജ ബുക്ക്​ അതോറിറ്റിയിലെ പബ്ലിഷിങ്​ സർവീസസ്​ ഡയറക്ടർ മൻസൂർ അൽ ഹസനി​ എന്നിവരും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്ദർശകരെയാണ്​ ഇത്തവണ മേളയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newssharjah book festivalSharjah Expo CenterSharjah Book Authority
    News Summary - 'Between you and the book'; Sharjah Book Festival from November 5
    Similar News
    Next Story
    X