Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 March 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 8:01 AM IST

    മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ: ഷാ​ജു വ​ല​പ്പ​ന് റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സി​​ന്റെ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ: ഷാ​ജു വ​ല​പ്പ​ന് റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സി​​ന്റെ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ്
    cancel

    റി​യാ​ദ്: രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ​ത്യ​ജി​ത്ത് റാ​യ് ഫി​ലിം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നി​ലും മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം നേ​ടി​യ ഷാ​ജു വ​ല​പ്പ​നെ റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഷാ​ജു വ​ല​പ്പ​ൻ ത​​ന്റെ ആ​ദ്യ സം​വി​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചാ​ണ് സി​നി​മാ​ലോ​ക​ത്ത് വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    വ​ല​പ്പ​ൻ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ ഷാ​ജു വ​ല​പ്പ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച് സി​ദ്ദി​ഖ് പ​റ​വൂ​ർ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘സ്വാ​ലി​ഹ്’ മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​മാ​യും, ഷാ​ജു വ​ല​പ്പ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘നി​ഴ​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ചി​ത്രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വും നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. സു​ലൈ അ​ഖി​യാ​ൽ ഇ​സ്ത്രാ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ലി ആ​ലു​വ, ഉ​പ​ദേ​ശ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡൊ​മി​നി​ക് സാ​വി​യോ, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ന​വാ​സ് ഒ​പ്പീ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ എ​ന്നി​വ​രും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ഹ​രി കാ​യം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷൈ​ജു പ​ച്ച, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ബ​ഷീ​ർ ക​രോ​ളം, ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി, സ​ജി​ൻ നി​ഷാ​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ് ഹൈ​നി​ക്, നൗ​ഷാ​ദ് സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ, ഷി​യാ​സ്, പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, റി​യാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, ഷാ​ഫി നി​ല​മ്പൂ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, സ​ജീ​ർ സ​മ​ദ്, നി​ബി​ൻ ഇ​ന്ദ്ര​നീ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സോ​ണി ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Best New Director: Shaju Valappan receives Riyadh Talkies' award
    Similar News
    Next Story
    X