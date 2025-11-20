Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 6:25 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 6:25 AM IST

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ബെൻറ് ലിയും

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ബെൻറ് ലിയും
    ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ ബെ​ന്‍റ്​​ലി​യു​ടെ പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ കാ​ർ

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ​ട്രോ​ൾ വാ​ഹ​ന വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ആ​ഡം​ബ​ര അ​തി​ഥി കൂ​ടി എ​ത്തി. ബെൻറ്ലി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ മോ​ഡ​ലാ​യ ‘ബെ​ന്‍റ്​​ലി ബെ​ന്‍റാ​യ്ഗ അ​സൂ​ർ’ ആ​ണ്​​ ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​ പു​തി​യ വാ​ഹ​നം സേ​ന പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ക്രി​മി​ന​ൽ ​ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​ അ​സി. ക​മാ​ൻ​ഡ്​ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ താ​നി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​രും അ​ൽ ഹ​ബ്​​തൂ​ർ മോ​ട്ടോ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ​യും ബെ​ന്റ്ലി എ​മി​റേ​റ്റ്​​സി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം സേ​ന​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​തി​വേ​ഗ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​സ്.​യു.​വി​യാ​യ ബെ​ന്‍റ്​​ലി ബെ​ന്‍റാ​യ്ഗ അ​സൂ​ർ മോ​ഡ​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​ന്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. 542 കു​തി​ര​ശ​ക്​​തി​യു​ള്ള എ​ൻ​ജി​നാ​ണ്​ പു​തി​യ മോ​ഡ​ലി​ന്‍റെ ക​രു​ത്ത്. 12.1 ലി​റ്റ​റി​ന്​ 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ മൈ​ലേ​ജ്.

    TAGS:Dubaidubai policegulfnews
