Madhyamam
    U.A.E
    9 Dec 2025 7:47 AM IST
    9 Dec 2025 7:47 AM IST

    ബി​ജോ​യ്‌​സ്‌ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ്‌ 12 മു​ത​ൽ

    ബി​ജോ​യ്‌​സ്‌ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ്‌ 12 മു​ത​ൽ
    ബി​ജോ​യ്സ്‌ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍സ്‌ ക​പ്പ് 2025 സീ​സ​ണ്‍ വ​ണ്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: ബി​ജോ​യ്സ്‌ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍സ്‌ ക​പ്പ് 2025 സീ​സ​ണ്‍ വ​ണ്‍ ഈ ​മാ​സം 12 മു​ത​ല്‍ 14 വ​രെ ഷാ​ര്‍ജ അ​ല്‍ ബ​താ​യ​യി​ലെ ബി​ജോ​യ്‌​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. 64 കോ​ര്‍പ​റേ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ താ​രം ഇ​ർ​ഫാ​ൻ പ​താ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 120 സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി ക​ളി​ക്കാ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 12ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വി​ജ​യി​ക്ക് അ​ര​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് കാ​ഷ് പ്രൈ​സ്. റ​ണ്ണ​റ​പ്പി​ന് കാ​ല്‍ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​വും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    ഇ​ര്‍ഫാ​ന്‍ പ​താ​ന്‍ ആ​ണ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി. ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഹ​നാ​ന്‍ ഷാ ​ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ള്‍, വി​വി​ധ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newschampions cupgulf news malayalam
