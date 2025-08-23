Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 10:22 AM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന പ​ര​മ്പ​ര​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന പ​ര​മ്പ​ര​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം
    അ​ൽ ത​വാ​ർ അ​ൽ റാ​ശി​ദ് ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    ദു​ബൈ: മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ അ​ൽ ത​വാ​ർ അ​ൽ റാ​ശി​ദ് ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന പ​ര​മ്പ​ര ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ​ണ്ഡി​ത​നും ഖോ​ർ​ഫു​ക്കാ​ൻ മ​സ്​​ജി​ദു​ത്തൗ​ഹീ​ദ് ഖ​ത്തീ​ബു​മാ​യ സി​റാ​ജു​ൽ ഇ​സ്​​ലാം ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി​യാ​ണ് എ​ല്ലാ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും ‘ഖു​ർ​ആ​നി​ന്‍റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ഠ​ന ക്ലാ​സി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. കേ​വ​ല പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​നു​മ​പ്പു​റം ത​ഫ്സീ​ർ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ദൈ​വി​ക മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​രി​യാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഖു​ർ​ആ​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, ധാ​ർ​മി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖു​സൈ​സ്​ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ളു​പ്പം എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​വു​ന്ന, അ​ൽ ത​വാ​ർ 2 പാ​ർ​ക്കി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ൽ റാ​ശി സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് ക്ലാ​സ്. സ്​​ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം സൗ​ക​ര്യ​വും, വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​: 0522844272.

    TAGS:DubaiGulf NewsQuran study class
