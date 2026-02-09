Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 9 Feb 2026 6:49 AM IST
    date_range 9 Feb 2026 6:49 AM IST

    സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്​​ക​ര​ണം; ദി​ബ്ബ​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട്ട​ത്​ 2.5 ല​ക്ഷം പൂ​ക്ക​ൾ

    ദി​ബ്ബ അ​ൽ ഹി​സ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യാ​ണ്​ പൂ​ക്ക​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്​​ക​ര​ണം; ദി​ബ്ബ​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട്ട​ത്​ 2.5 ല​ക്ഷം പൂ​ക്ക​ൾ
    ഷാ​ർ​ജ: ഹ​രി​ത​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക മ​രം ന​ടീ​ൽ കാ​മ്പ​യി​​നി​ൽ ദി​ബ്ബ അ​ൽ ഹി​സ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി 2.28 ല​ക്ഷം പൂ​ക്ക​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു. 20,520 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​യാ​ണ്​ വി​ത്യ​സ്ത​യി​നം പൂ​ക്ക​ൾന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. 3160 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ 1580 കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ, 7680 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​യി 460 മ​ര​ങ്ങ​ൾ, 576 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​യി 6400 ഗ്രൗ​ണ്ട്​ ക​വ​ർ പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ൾ, 70 ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ, 101 ഈ​ന്ത​പ്പ​ന പോ​ലു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ പ​ച്ച​പ്പും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​​ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ വാ​ർ​ഷി​ക മ​രം ന​ടീ​ൽ കാ​മ്പ​യി​​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഹ​രി​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണ്​ മ​രം ന​ടീ​ൽ കാ​മ്പ​യി​​നി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​മെ​ന്ന്​ കാ​ർ​ഷി​ക വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഖ​ദീ​ജ ന​ജീ​ബ്​ അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ കാ​ർ​ഷി​ക സാ​​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ, നൂ​ന​ത​മാ​യ വൃ​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷ​ണ രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തോ​ടെ​പ്പം ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റ​ഡ്​ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ചെ​ടി​ക​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദൈ​നം ദി​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ​യം കു​റ​ച്ച്​ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​ച്ഛ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ത്ത​രം സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും രീ​തി​ക​ളും ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Beautification; 2.5 lakh flowers planted in Dibba this year
