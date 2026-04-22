    Posted On
    date_range 22 April 2026 8:49 PM IST
    Updated On
    date_range 22 April 2026 8:49 PM IST

    വേനൽ ചൂടിൽ കുളിരായി കാശ്മീര്‍ പാക്കേജുമായി സ്മാർട്ട് ട്രാവൽ

    ഷാർജ: ​ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽ ചൂടിൽ നിന്ന്​ മനസിനും ശരീരത്തിനും ഒരു പോലെ കുളിരേകാൻ മഞ്ഞുപുതച്ച കശ്​മീർ താഴ്വരയിലേക്ക്​​ ടൂർ പാക്കേജുമായി​ സ്മാർട്ട്​ ട്രാവൽ. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും പ്രമുഖ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും കോർത്തിണക്കി ആറു ദിവസത്തെ കശ്മീർ പാക്കേജാണ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​. മെയ് ഏഴിന്​ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്​ ആരംഭിച്ച ഈ പാക്കേജ് പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വെക്കേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നു. ദാല്‍ തടാകത്തിലെ ശികാര റൈഡ്, മുഗള്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സ് എൻട്രി, ഗൊണ്ടോള റൈഡ്, ട്യൂലിപ്പ് ഗാര്‍ഡന്‍ വിസിറ്റ് എന്നീ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ വരുന്ന ഈ പാക്കേജിന് വെറും 1890 ദിർഹംസ് മുതൽ ആണ് നിരക്ക്.

    കുടുംബത്തിനൊപ്പമവും കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പവും ഹണിമൂൺ യാത്രയായും ജന്മദിന ആഘോഷമായും വിവാഹ വാർഷിക ആഘോഷമായും സോളോ ആയും പുതിയ ടൂർ പാക്കേജ് ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഫ്ലൈറ്റ്​ അക്കമഡേഷൻ, പ്രഭാത ഭക്ഷണം, രാത്രി ഭക്ഷണം, ട്രാവൽ ഇൻഷൂറൻസ്​, ടൂർസ്​ ആൻഡ്​ ട്രൻസ്​ഫേഴ്​സ്​ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വരുന്ന ഈ പാക്കേജിന്‍റെ ബുക്കിങ്ങിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സ്മാര്‍ട്ട് ട്രാവലുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

    TAGS:SummerKashmirSummer Hot
    News Summary - Beat the Summer Heat: Smart Travel Announces Refreshing Kashmir Tour Packages
