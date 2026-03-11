Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    11 March 2026 8:42 AM IST
    Updated On
    11 March 2026 8:42 AM IST

    ദുബൈയിൽ ബീച്ച്​ ലൈബ്രറി തുറന്നു

    ജുമൈറ ബീച്ച്​ 2ലാണ്​ ലൈബ്രറി സജ്ജീകരിച്ചത്​
    ദുബൈയിൽ ബീച്ച്​ ലൈബ്രറി തുറന്നു
    ജുമൈറ ബീച്ച്​ 2 മേഖലയിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആരംഭിച്ച ലൈബ്രറിക്ക്​ സമീപം പുസ്തകം

    വായിക്കുന്ന കുട്ടി

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ ബീച്ച്​ സന്ദർശിക്കുന്ന വായനപ്രേമികൾക്ക്​ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. കടൽ ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇനി മികച്ച പുസ്തകങ്ങളും സൗജന്യമായി വായിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു. ദുബൈയിലെ ജുമൈറ ബീച്ച്​ 2 ​പ്രദേശത്താണ്​ മികച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരവുമായി ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബീച്ച്​ ലൈബ്രറി​ തുറന്നു. സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്​ അധികൃതർ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്​. തിരമാലകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന​തിനൊപ്പം ഇനി പുസ്തക വായനയും നടത്താ​മെന്നതാണ്​ ഇതിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത.

    ‘നിങ്ങൾ ജുമൈറ ബീച്ചിലാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്​ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകം ബീച്ച്​ ലൈബ്രറിയിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു​. ആവേശകരമായ ബീച്ച്​ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം കടൽത്തീരത്ത്​ സജ്ജമാക്കിയ ലൈബ്രറിയും ആസ്വദിക്കാം. ഇഷ്ട പുസ്തകം കണ്ടെത്തി വായിച്ച്​ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കൂ’ - സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്​തമാക്കി​. രാത്രികാല ബീച്ച്​ സൗകര്യമുള്ള ഇടമാണ്​ ജുമൈറ 2 ബീച്ച്​.

    നേരത്തെ കൈറ്റ്​​ ബീച്ചിൽ ലൈബ്രറി പദ്ധതിക്ക്​ തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. അടുത്ത ഘട്ടം ദുബൈയിൽ എട്ട്​ ബീച്ച്​ ലൈബ്രറികൾ കൂടി സ്ഥാപിക്കാനാണ്​ അധികൃതരുടെ പദ്ധതി. സാഹിത്യ രചനകൾ മുതൽ കുട്ടികളുടെ കഥകൾ വരെ അറബി​, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലുള്ള​ പുസ്തകങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരമാണ്​ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മാർച്ച്​​ യു.എ.ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വായന മാസമാണ്​. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും വായനയുടെയും അറിവിന്‍റെയും സുസ്ഥിരമായ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2016ൽ ആണ്​ യു.എ.ഇ മന്ത്രിസഭ വായന സംരംഭ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചത്​.

