Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:14 AM IST

    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ ജാഗ്രത വേണം -കെ.എം.സി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ ജാഗ്രത വേണം -കെ.എം.സി.സി
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജി​ല്ല മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ

    സം​യു​ക്ത യോ​ഗം സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി.​എ സ​ലാം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി.​എ സ​ലാം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത ജി​ല്ല മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത യോ​ഗം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​മാ​യ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷം, ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ദു​ബൈ വെ​ൽ​ഫെ​യ​റി​ന്‍റെ ‘ഹം ​സ​ഫ​ർ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​ട്ടു​കാ​ട് ച​ർ​ച്ച തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ജി​ല്ല ഉം​റ സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ.​വി.​എം മു​സ്ത​ഫ യാ​ത്ര വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സാ​ദി​ഖ് തി​രു​വ​ത്ര, മു​സ​മ്മി​ൽ ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം, റ​ഷീ​ദ് മ​ണ​ലൂ​ർ, ത​ൻ​വീ​ർ കാ​ള​ത്തോ​ട്, ഷെ​ഹീ​ർ ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, സി.​കെ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, റു​ഷാ​ഫി​ദ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രു​മാ​യ അ​ബു ഷ​മീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്ബ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ, ഉ​മ്മ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും, മ​റ്റു ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ര​വൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccvoter listUAEcareful
    News Summary - Be careful when adding your name to the voter list - KMCC
    Similar News
    Next Story
    X