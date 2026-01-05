Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 Jan 2026 6:35 AM IST
    ജ​ബ​ല്‍ ഹ​ഫീ​തി​ലെ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ ബാ​ര്‍ബി​ക്യു നി​രോ​ധി​ച്ചു

    ജ​ബ​ല്‍ ഹ​ഫീ​തി​ലെ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ ബാ​ര്‍ബി​ക്യു നി​രോ​ധി​ച്ചു
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ല്‍ഐ​നി​ലെ ജ​ബ​ല്‍ ഹ​ഫീ​തി​ലെ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ ബാ​ര്‍ബി​ക്യു നി​രോ​ധി​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ര്‍ക്ക് 4000 ദി​ര്‍ഹം വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പും അ​ല്‍ഐ​ന്‍ സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നോ​ട്ടീ​സു​ക​ള്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​രോ​വ​ര്‍ഷ​വും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് ജ​ബ​ല്‍ ഹ​ഫീ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി ഭ​ക്ഷ​ണ പാ​നീ​യ വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കാ​യി മ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​രോ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ബാ​ര്‍ബി​ക്യു പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 1000 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് പി​ഴ. കു​റ്റം ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചാ​ല്‍ ര​ണ്ടാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹ​വും മൂ​ന്നാം വ​ട്ട​വും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ല്‍ നാ​ലാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹ​വും പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ അ​ല്‍ഐ​നെ അ​റ​ബ് ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​നം 2026 ആ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ക്കി​വ​രു​ന്ന​ത്.

