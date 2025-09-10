Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:39 AM IST

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ; ഒ​രു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ബ​റ​ഖ ആ​ണ​വോ​ര്‍ജ നി​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ; ഒ​രു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ബ​റ​ഖ ആ​ണ​വോ​ര്‍ജ നി​ല​യം
    cancel
    camera_alt

    ബ​റ​ഖ ആ​ണ​വോ​ര്‍ജ നി​ല​യം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഊ​ർ​ജ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ബ​റ​ഖ ആ​ണ​വോ​ര്‍ജ നി​ല​യം പൂ​ര്‍ണ​തോ​തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​യി​ട്ട്​ ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഊ​ര്‍ജ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്‍റെ 25 ശ​ത​മാ​ന​വും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ബ​റ​ഖ ആ​ണ​വ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ നാ​ല് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​. 40 ടെ​റാ​വാ​ട്ട് അ​വേ​ഴ്‌​സ് ശു​ദ്ധോ​ര്‍ജ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ബ​റ​ഖ ആ​ണ​വോ​ര്‍ജ നി​ല​യം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചു​ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നാം യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് മു​ത​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ 120 ടെ​റാ​വാ​ട്ട് അ​വേ​ഴ്​​സ് ഊ​ര്‍ജ​മാ​ണ് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ന്യൂ​യോ​ര്‍ക് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഊ​ര്‍ജ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഊ​ര്‍ജ മേ​ഖ​ല​യെ കാ​ര്‍ബ​ണ്‍ മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശു​ദ്ധോ​ര്‍ജ ഉ​റ​വി​ട​മാ​യ ബ​റ​ഖ ആ​ണ​വോ​ര്‍ജ നി​ല​യം മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2012 ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ബ​റ​ഖ ആ​ണ​വോ​ര്‍ജ നി​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. നാ​ലാ​മ​ത്തെ നി​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര്‍മാ​ണം 2015ലും ​ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 2023ല്‍ ​നാ​ലാ​മ​ത്തെ നി​ല​യ​വും പൂ​ര്‍ത്താ​വു​ക​യും 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം പൂ​ര്‍ണ​തോ​തി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദീ​ര്‍ഘ​ദൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ​യും സു​സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ര്‍വ​ഹ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധ​യു​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ആ​ണ​വോ​ര്‍ജ ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഹ​മ്മാ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​റ​ഖ ആ​ണ​വോ​ര്‍ജ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ ഊ​ര്‍ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ 5,74,000 വീ​ടു​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ശു​ദ്ധോ​ര്‍ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ നി​ല​യം പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷം 2.24 കോ​ടി ട​ണ്‍ കാ​ര്‍ബ​ണ്‍ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ല്‍ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ നി​ല​യം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ല്‍ 5.8 കോ​ടി മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്‍ കാ​ര്‍ബ​ണ്‍ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ല്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം കൊ​ണ്ട് ബ​റ​ഖ ആ​ണ​വോ​ര്‍ജ നി​ല​യം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച ശു​ദ്ധോ​ര്‍ജ​ത്തി​ലൂ​ടെ യു.​എ.​ഇ ലോ​ക​ത്തെ മ​റ്റേ​തു രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കാ​ളും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ളോ​ഹ​രി ശു​ദ്ധ ഊ​ര്‍ജം സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsplantNuclear PowerBarakha
    News Summary - Barakha Nuclear Power Plant fully operational; completes one year
    Similar News
    Next Story
    X