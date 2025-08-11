Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:36 AM IST

    വായ്പ തിരിച്ചടക്കാത്തതിൽ ബാങ്ക്​ നൽകിയ കേസ് തള്ളി

    വായ്പ തിരിച്ചടക്കാത്തതിൽ ബാങ്ക്​ നൽകിയ കേസ് തള്ളി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ആ​റു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്റെ വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ത്ത​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച്​ ബാ​ങ്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച കേ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ കോ​ട​തി ത​ള്ളി. മ​തി​യാ​യ ഈ​ടി​ല്ലാ​തെ എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി​യു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ 20 ഇ​ര​ട്ടി​യു​ള്ള വാ​യ്പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ല്‍ ബാ​ങ്ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ലം​ഘി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി. വാ​യ്പ​കൈ​പ്പ​റ്റി​യ ശേ​ഷം തു​ക തി​രി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ന്‍ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 5,72,474 ദി​ര്‍ഹ​വും ഈ ​തു​ക​യു​ടെ 12 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും വാ​ങ്ങി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നുമാവ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്ത​ത്. വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്കും ഏ​കാം​ഗ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വാ​യ്പ​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ മ​തി​യാ​യ ഈ​ട് വാ​ങ്ങേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsbank casegulf news malayalam
    News Summary - Bank's case for non-repayment of loan dismissed
