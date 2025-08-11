വായ്പ തിരിച്ചടക്കാത്തതിൽ ബാങ്ക്​ നൽകിയ കേസ് തള്ളി

വായ്പ തിരിച്ചടക്കാത്തതിൽ ബാങ്ക് നൽകിയ കേസ് തള്ളിtext_fields
അബൂദബി: ആറുലക്ഷം ദിര്ഹമിന്റെ വായ്പ തിരിച്ചടക്കാത്തതായി ആരോപിച്ച് ബാങ്ക് സമര്പ്പിച്ച കേസ് അബൂദബി കമേഴ്സ്യല് കോടതി തള്ളി. മതിയായ ഈടില്ലാതെ എതിര്കക്ഷിയുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ 20 ഇരട്ടിയുള്ള വായ്പ അനുവദിച്ചതില് ബാങ്ക് നിയമങ്ങള് ലംഘിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി നടപടി. വായ്പകൈപ്പറ്റിയ ശേഷം തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതില് എതിര്കക്ഷി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും തിരിച്ചടക്കാന് ശേഷിക്കുന്ന 5,72,474 ദിര്ഹവും ഈ തുകയുടെ 12 ശതമാനം പലിശയും വാങ്ങി നല്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കേസ് ഫയല് ചെയ്തത്. വ്യക്തികള്ക്കും ഏകാംഗ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വായ്പകള് അനുവദിക്കുമ്പോള് മതിയായ ഈട് വാങ്ങേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register