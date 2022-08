cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്ക് ഗാ​ര​ന്റി​യോ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സോ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം. യു.​എ.​ഇ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ബാ​ങ്ക് ഗാ​ര​ന്‍റി​യോ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സോ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം.

ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും ബാ​ങ്ക് ഗാ​ര​ന്‍റി​യോ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സോ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ന്നാ​ൻ അ​ൽ അ​വാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ങ്ക് ഗാ​ര​ന്‍റി​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഓ​രോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും പു​തു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വി​ധം 3000 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ് ഗാ​ര​ന്‍റി​യാ​യി കെ​ട്ടി​വെ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത് തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കു​മ്പോ​ഴോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ രാ​ജ്യം വി​ടു​മ്പോ​ഴോ മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ജോ​ലി മാ​റി​യാ​ലും ഇ​ത് തി​രി​കെ ക്ലെ​യിം ചെ​യ്യാം. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ 30 മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് വി​ദ​ഗ്ധ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് 137 ദി​ർ​ഹം 50 ഫി​ൽ​സ് എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലും അ​വി​ദ​ഗ്ധ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് 180 ദി​ർ​ഹം എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലു​മാ​ണ് പോ​ളി​സി എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും 250 ദി​ർ​ഹ​മി​​ന്‍റെ പോ​ളി​സി​യെ​ടു​ക്ക​ണം. 20,000 ദി​ർ​ഹം വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​വ​റേ​ജ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ 120 ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം, ഗ്രാ​റ്റ്വി​റ്റി, തി​രി​കെ യാ​ത്ര, മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

