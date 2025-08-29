Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപൊ​തു സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 6:48 AM IST

    പൊ​തു സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്​​ നി​രോ​ധ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    പൊ​തു സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്​​ നി​രോ​ധ​നം
    cancel

    ദു​ബൈ: പൊ​തു സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മൊ​ബൈ​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന്​ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഫോ​ൺ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ​ക്കും കി​ന്‍റ​ർ​ഗാ​ർ​ഡ​നു​ക​ൾ​ക്കും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പെ​രു​മാ​റ്റ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 2018ലെ ​മ​ന്ത്രി​ത​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഫോ​ൺ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തു​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പ​ഠ​ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ന​ല്ല പെ​രു​മാ​റ്റം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​രം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ്ര​കാ​ര​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യെ മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ​രി​ശോ​ധ​ക​ർ കു​ട്ടി​ക​ളെ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി തൊ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല, ബാ​ഗു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു സ്വ​കാ​ര്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ലും മാ​ത്ര​മാ​ക​ണം പ​രി​ശോ​ധ​ന, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ വ​സ്​​തു​ക്ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ സ്വ​യ​മേ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൊ​ബൈ​ൽ ക​​ണ്ടെ​ടു​ത്താ​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ ൾ ഫോ​ൺ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​നും തി​രി​ച്ചു​ല​ഭി​ച്ച​തി​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫോ​മു​ക​ൾ ഒ​പ്പി​ട്ടു ന​ൽ​ക​ണം. ആ​ദ്യ ത​വ​ണ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്ക​രു​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​നം വ​രെ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കാം.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മോ അ​ധാ​ർ​മി​ക​മോ കു​റ്റ​ക​ര​മോ ആ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കാം. പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mobile phoneBanUAEPublic schools
    News Summary - Ban on mobile phone use in public schools
    Similar News
    Next Story
    X