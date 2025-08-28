Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബാലചന്ദ്രൻ തെക്കന്മാർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 5:40 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 5:40 PM IST

    ബാലചന്ദ്രൻ തെക്കന്മാർ ഷാർജയിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ബാലചന്ദ്രൻ തെക്കന്മാർ ഷാർജയിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    ബാലചന്ദ്രൻ തെക്കന്മാർ (ബാലു - 78)

    ഷാർജ: അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടോളം ഷാർജയിലെ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന സാഹിത്യകാരനും ഷാർജ റൂളേഴ്‌സ് ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിരുന്ന കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് സ്വദേശി ബാലചന്ദ്രൻ തെക്കന്മാർ (ബാലു - 78) ഷാർജയിൽ നിര്യാതനായി.

    ഷാർജ അൽ സഹിയയിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. 1974 മുതൽ ഷാർജയിൽ പ്രവാസിയാണ്​. പരേതരായ മൈലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെയും തെക്കൻമാർവീട്ടിൽ അമ്മുക്കുട്ടിയുടെയും മകനാണ്.ആദ്യപുസ്തകമായ ‘എസൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് അദർ സ്റ്റോറി’ സമർപ്പിച്ചത് യു.എ.ഇ സുപ്രിം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ അൽ ഖാസിമിക്ക്​ വേണ്ടിയായിരുന്നു.

    ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി സമാഹാരമായ ‘റിഫ്ലക്ഷൻസ്’ അടക്കം കൃതികൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഭാര്യ: പ്രേമജ. മക്കൾ: സുഭാഷ് (ആസ്‌ട്രേലിയ), ഡോ.സജിത (ഷാർജ). സഹോദരങ്ങൾ: രാധാകൃഷ്ണൻ, ഗോപിനാഥൻ, പ്രേമവല്ലി, സാവിത്രി, പരേതരായ പ്രഭാകരൻ നായർ, ജനാർദ്ദനൻ നായർ, മുകുന്ദൻ നായർ, പുരുഷോത്തമൻ നായർ. സംസ്‌കാരം ഷാർജയിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsPassed AwaygulfSharjah
    News Summary - Balachandran Thekkamanar passed away in Sharjah
    Similar News
    Next Story
    X