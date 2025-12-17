Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Dec 2025 9:07 AM IST
    date_range 17 Dec 2025 9:07 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നം: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ്

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നം: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ്
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്‍റ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നോ​ടു​ള്ള സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ‘ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ; ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലും ക​ണ്ണി​ലും’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ത്യേ​ക പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സ്റ്റാ​മ്പ് പ​തി​ച്ചാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ച​രി​ത്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​ഴം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സ്വീ​ക​ര​ണം. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് നി​യ​ന്ത്ര​ണ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​താ​ക​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മു​ൻ​നി​ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സ്‌​കാ​ർ​ഫു​ക​ൾ ധ​രി​ച്ച് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ലൈ​നു​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ മാ​സ്‌​കോ​ട്ടു​ക​ളാ​യ ‘സാ​ല​മും, ‘സ​ലാ​മ’​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദീ​പാ​ല​ങ്കൃ​ത​മാ​യി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ലും പ​ര​സ്പ​ര​ധാ​ര​ണ​യി​ലും സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ യു.​എ.​ഇ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​ന്ധം സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​മ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Bahrain National Day: Special stamp in travelers' passports
