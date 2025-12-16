Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബഹ്​റൈൻ ദേശീയദിനം:...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 9:56 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 9:56 PM IST

    ബഹ്​റൈൻ ദേശീയദിനം: പുതിയ പാർക്ക് തുറന്ന് അബൂദബി

    text_fields
    bookmark_border
    -പാർക്കിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​ ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ
    ബഹ്​റൈൻ ദേശീയദിനം: പുതിയ പാർക്ക് തുറന്ന് അബൂദബി
    cancel
    camera_alt

    ബഹ്​റൈനിന്‍റെ 54ാം ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അബൂദബിയില്‍ തുറന്ന കിങ് ഹമദ് ബിന്‍ ഈസ അല്‍ ഖലീഫ പാര്‍ക്ക്

    Listen to this Article

    അബൂദബി: ബഹ്​റൈനിന്‍റെ 54ാം ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അബൂദബിയില്‍ പുതിയ പാര്‍ക്ക് തുറന്നു. കിങ് ഹമദ് ബിന്‍ ഈസ അല്‍ ഖലീഫ പാര്‍ക്കാണ് ബഹ്​റൈൻ ദേശീയ ദിനമായ ഡിസംബര്‍ 16ന് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുദൃഢമായ ബന്ധത്തിന്‍റെ സ്മരണയ്ക്കാണ് ഈ ദിനത്തില്‍ തന്നെ പാര്‍ക്ക് തുറന്നത്. 1100ലേറെ ഗാഫ് മരങ്ങളാണ് ഈ പാര്‍ക്കിലുള്ളത്. കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും ശാരീരിക ക്ഷമത നിലനിര്‍ത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും പ്രകൃതിസ്‌നേഹികള്‍ക്കുമൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് പാര്‍ക്കിന്‍റെ രൂപകല്‍പന.

    ഉയര്‍ന്ന പാതകള്‍, തണല്‍ വിരിക്കുന്ന മരങ്ങള്‍, സൈക്കിള്‍ പാത, 700 മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ശീതീകരിച്ച നടപ്പാത തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ ഉദ്യാനത്തിലുണ്ട്. പുല്‍ത്തകിടികള്‍, യോഗക്കും ധ്യാനത്തിനുമുള്ള സൗകര്യം, കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള കളിയിടങ്ങള്‍, നിശ്ചയാദാര്‍ഢ്യജനതക്കും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കായുമുള്ള ഫിറ്റ്‌നസ് മേഖലകള്‍ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിധത്തില്‍ ഇരിപ്പിടങ്ങളൊരുക്കിയ കഫേയും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

    ജലധാരകള്‍ക്കു സമീപമായി ഫുഡ് ട്രക്കുകളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തുന്നവര്‍ക്കായി ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് ആല്‍ നഹ്​യാന്‍റെയും നഗരഗതാഗത വകുപ്പിന്‍റെയും നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് പാര്‍ക്ക് തുറന്നതെന്നും കിങ് ഹമദ് ബിന്‍ ഈസ അല്‍ ഖലീഫ പാര്‍ക്കിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം യു.എ.ഇയും ബഹ്​റൈനുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിന്‍റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും അബൂദബി നഗര ഗതാഗത വകുപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ മുഹമ്മദ് അലി അല്‍ ഷൊറാഫ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bahrain national daynew parkBahrain-UAE relationKing Hamad bin Isa Al Khalifa
    News Summary - Bahrain National Day: Abu Dhabi opens new park
    Similar News
    Next Story
    X