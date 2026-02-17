Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 9:33 AM IST

    ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​വ​ർ

    ഷാ​ർ​ജ: രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.​ ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്ട്രാ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം വൈ​റ്റ് വാ​രി​യേ​ഴ്സും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ഗ്രീ​ൻ ഷാ​ഡോ​സും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൂ​ട്ട​ക​നി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്രി​യേ​ഷ് മാ​ക്കി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​നി​ൽ വെ​ങ്ങ​ച്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​നാ​ഥ് ത​ണ്ണോ​ട്ട്, സു​നി​ൽ മൊ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ഗോ​പി​രാ​ജ് മാ​ക്കി, കൃ​ഷ​ൻ കു​ന്ന​ത്ത് ക​ട​വ്, ജി​ജേ​ഷ് ത​ണ്ണോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:newsbadminton tournamentorganized
