Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:55 AM IST

    ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി എ​ക്സ്പ്പ​റ്റ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടുത്തവർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി എ​ക്സ്പ്റ്റ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ റാ​ഷി​ദി​യ ബ്രൈ​റ്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ പാ​റ​ത്തോ​ട്, കാ​ങ്ങ​ഴ, ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsbadminton tournamentgulfnewsmalayalam
    News Summary - Badminton tournament organized
    Similar News
    Next Story
    X