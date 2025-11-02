Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    2 Nov 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    2 Nov 2025 9:10 AM IST

    ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 3 ന​വം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ

    ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 3 ന​വം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ
    ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 3 സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ എ.​ഐ.​എ​സ്.​സി സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജ​മാ​ൽ ബ​ക്ക​ർ

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി(​എ.​ഐ.​എ​സ്.​സി) യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 3 ന​വം​ബ​ർ 16, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    300ൽ ​അ​ധി​കം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജ​മാ​ൽ ബക്ക​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​റ്​ ടീ​മു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ ലേ​ലം ശ​നി​യാ​ഴ്ച എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള ആ​ക്ടീ​വ് സ​മൂ​ഹം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ൽ ഈ ​മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ലീ​ഗ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് എ.​ഐ.​എ​സ്.​സി​യെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ൻ​ഗേ​ജ് സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​രീ​ന​യി​ൽ 16, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ൻ​സ് ഡ​ബ്ൾ​സ്, മി​ക്സ​ഡ് ഡ​ബ്ൾ​സ്, ട്രി​പ്പ്ൾ​സ്, കൂ​ടാ​തെ കോം​ബി​നേ​ഷ​ൻ മാ​ച്ചു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ബി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് അ​മ്പ​യ​ർ​മാ​രും യു.​എ.​ഇ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക. ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ഫ്ലെ​ക്സ്‌​പ്രോ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

