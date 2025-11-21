Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Nov 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 9:03 AM IST

    ‘ബദർക്കളം’ കോൽക്കളിപ്പാട്ട് പുറത്തിറങ്ങി

    ‘ബദർക്കളം’ കോൽക്കളിപ്പാട്ട് പുറത്തിറങ്ങി
    ബ​ദ​ർ​ക്ക​ളം കോ​ൽ​ക്ക​ളി​പ്പാ​ട്ടി​ന്‍റെ റി​ലീ​സ് കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​ബി.​എം. ഷാ​ജി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ വീ​രോ​ചി​ത​മാ​യ ബ​ദ​ർ യു​ദ്ധ ച​രി​ത്ര​ഗാ​ഥ​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഒ​രു​ക്കി​യ കോ​ൽ​ക്ക​ളി​പ്പാ​ട്ട് ‘ബ​ദ​ർ​ക്ക​ളം’ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. 10 വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ത​ന​ത് ഇ​ശ​ലു​ക​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി മു​ഴു​നീ​ള ബ​ദ​ർ യു​ദ്ധ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​കോ​ൽ​ക്ക​ളി​പ്പാ​ട്ടി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​യാ​യ യു​വ​ക​വി​യും ‘ശ​ഹീ​ദേ മി​ല്ല​ത്ത് ടി​പ്പു​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖി​സ്സ​പ്പാ​ട്ടി​ന്‍റെ’ ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ ന​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ടാ​ണ് ‘ബ​ദ​ർ​ക്ക​ളം’ എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​വും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ര​വ​ധി ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ ഫി​റോ​സ് കാ​ട്ടൂ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യാ​ണ്.

    പ്ര​മു​ഖ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗാ​യ​ക​നാ​യ ഐ.​പി സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റേ​താ​ണ്​ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ. പി​ന്ന​ണി​യി​ൽ പാ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഫൈ​സ​ൽ വെ​ള്ളാ​യി​ക്കോ​ട്, സ​ഫി​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ അ​സീ​സ് മ​ണ​മ്മ​ലി​ന്‍റെ​യും സ​ബീ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ടി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ദു​ബൈ​യി​ലെ എ​ട​രി​ക്കോ​ട് കോ​ൽ​ക്ക​ളി സം​ഘ​മാ​ണ് പാ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച​ത്. എം.​എ​ൽ.​ജി മ്യൂ​സി​ക് മീ​ഡി​യ​യു​ടെ ബാ​ന​റി​ലാ​ണ് ‘ബ​ദ​ർ​ക്ക​ളം’ കോ​ൽ​ക്ക​ളി​പ്പാ​ട്ട് റി​ലീ​സ് ചെ​യ്ത​ത്.

    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​ബി.​എം ഷാ​ജി റി​ലീ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക​വി ന​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​സീ​സ് മ​ണ​മ്മ​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ തെ​ന്ന​ല, ഡി​ജി പ്രോ, ​മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ത​സ്നീം അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ എ​ളേ​റ്റി​ൽ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​സ്ഹ​ബ് പ​ട​ന്ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

