    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:10 AM IST

    ‘ബാ​ക്ക്​ ടു ​സ്കൂ​ൾ’; വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ‘ബാ​ക്ക്​ ടു ​സ്കൂ​ൾ’; വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം
    ഷാ​ർ​ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ഷാ​ർ​ജ: വേ​ന​ല​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ തി​രി​കെ​aയെ​ത്തു​ന്ന സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ കാ​മ്പ​യി​​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്​. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 21 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ വി​ദേ​ശ​ത്തു നി​ന്നു​മെ​ത്തു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​വും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പെ​യി​ന്‍റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​തി​നാ​യി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​ണ​രാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പോ​സി​റ്റി​വാ​യ ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​ക​യും മി​ക​ച്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 25നാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:StudentsSchoolsUAE NewsGulf Newssharjah airport
