Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ’...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 7:58 AM IST

    ‘ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ’ ബാബുരാജ് അനുസ്മരണം 25ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ’ ബാബുരാജ് അനുസ്മരണം 25ന്
    cancel
    camera_alt

    ‘ഇ​ന്ന​ലെ മ​യ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ​ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി(​യു.​എ.​ഇ)​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ എം.​എ​സ് ബാ​ബു​രാ​ജ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ ജ​നു​വ​രി 25 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന്​ ദു​ബൈ ഫോ​ക് ലോ​ർ തി​യ​റ്റ​ർ സ​യാ​സി അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ബാ​ബു​രാ​ജ് സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ‘ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം ബാ​ബു​ക്ക’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ടീ൦ ​ഈ​വ​ൻ​ടൈ​ഡ്സ് ‘ഇ​ന്ന​ലെ മ​യ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ഷാ​ദ്, സോ​ണി​യ, മു​സ്ത​ഫ മാ​ത്തോ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ബാ​ബു​രാ​ജ് സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മോ​ഹ​ൻ എ​സ്. വെ​ങ്കി​ട്ട്, ജ​മീ​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, മൊ​യ്‌​തു കു​റ്റ്യാ​ടി, ശ​ങ്ക​ർ നാ​രാ​യ​ൺ, ച​ന്ദ്ര​ൻ പി.​എം, ബി.​എ നാ​സ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ല​യി​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ടി.​പി, നാ​സ​ർ, ഷം​സീ​ർ, സു​നി​ൽ, ഷൈ​ജ, ആ​ബി​ദ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmemorialservicegulfUAE
    News Summary - Baburaj's memorial service for 'Yesterday' on the 25th
    Similar News
    Next Story
    X