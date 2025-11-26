Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 26 Nov 2025 7:52 AM IST
    date_range 26 Nov 2025 7:52 AM IST

    അസ്മാബി കോളജ് അലുമ്നി വാർഷികാഘോഷം 30ന്

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​ഗ​ൾ​ഫാ​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​
    ​ദു​ബൈ: ‘അ​സ്മാ​നി​യ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് അ​സ്മാ​ബി കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന ദു​ബൈ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​ഗ​ൾ​ഫാ​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഈ​മാ​സം 30ന് ​ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ ശേ​ഷം ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ദു​ബൈ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പൊ​തു​ച​ട​ങ്ങാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​യും പ്ര​ഗ​ല്ഭ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത​സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. എം.​ഇ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​ഫ​സ​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. കു​ഞ്ഞി​മൊ​യ്തീ​ൻ, കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​സ​ന​ദ് സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, ഡോ. ​കെ.​പി. സു​മേ​ധ​ൻ, വി.​എം. ഷൈ​ൻ, എം.​കെ. ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    അ​ലു​മ്​​നി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും ഫ്ലോ​റ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ വി.​എ. ഹ​സ്സ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. ബ​ക്ക​റ​ലി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ വി.​ഐ. സ​ലീം (ലു​ലു), പി.​ബി. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ (ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക്), വി.​കെ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ (ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സ്), സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്ഹാ​ക് അ​ലി, ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​രി​ഷ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

