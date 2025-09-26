ആയുർവേദ ദിനാചരണംtext_fields
ദുബൈ: എമിറേറ്റ്സ് ആയുർവേദ ഗ്രാജ്വേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഇ.എ.ജി.എ) ആയുർവേദ ദിനാചരണം നടത്തി. ഇന്ത്യൻ കോണ്സുലേറ്റുമായി സഹകരിച്ച് കോണ്സുലേറ്റ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ (പ്രോട്ടോകോൾ, വെൽഫെയർ, ആർ.ടി.ഐ, കൾച്ചർ) ബിജേന്ദ്ര സിങ്, അമീന അൽ ഹെയ്ദാൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു.
‘രക്ത അതിസമ്മർദം-വിവിധ ചികിത്സാരീതികൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പാനൽ ചർച്ചയിൽ വിവിധ വൈദ്യശാഖകളിൽനിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ പങ്കെടുത്തു. ഡോ. ഫാത്തിമ റിഡേനെ (അലോപതി), ഡോ. രാഹുൽ ശങ്കർ (ആയുർവേദം), ഡോ. ശ്രീലേഖ (ഹോമിയോപ്പതി), ഡോ. റാഷിദ് ഖാൻ (യൂനാനി), ഡോ. അരവിന്ദ് ജെയിംസ് (നാച്ചുറോപതി), ഡോ. ലീന റാത്തോട് (യോഗ) എന്നിവർ പാനലിസ്റ്റുകളായ ചർച്ചയിൽ ഡോ.
സുരേഷ് വിശ്വകുമാർ മോഡറേറ്ററായിരുന്നു.ഇ.എ.ജി.എ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഹൃദ്യ ടി. ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡോ. അനീസ ഹസ്സൻ സ്വാഗതവും ഡോ. സയ്നേബ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register