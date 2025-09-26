Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    26 Sept 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    26 Sept 2025 8:43 AM IST

    ആ​യു​ർ​വേ​ദ ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ആ​യു​ർ​വേ​ദ ദി​നാ​ച​ര​ണം
    ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ്​ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​യു​ർ​വേ​ദ ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഇ.​എ.​ജി.​എ) ആ​യു​ർ​വേ​ദ ദി​നാ​ച​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ (പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ, ആ​ർ.​ടി.​ഐ, ക​ൾ​ച്ച​ർ) ബി​ജേ​ന്ദ്ര സി​ങ്, അ​മീ​ന അ​ൽ ഹെ​യ്ദാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘ര​ക്ത അ​തി​സ​മ്മ​ർ​ദം-​വി​വി​ധ ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വി​വി​ധ വൈ​ദ്യ​ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​ഫാ​ത്തി​മ റി​ഡേ​നെ (അ​ലോ​പ​തി), ഡോ. ​രാ​ഹു​ൽ ശ​ങ്ക​ർ (ആ​യു​ർ​വേ​ദം), ഡോ. ​ശ്രീ​ലേ​ഖ (ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി), ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് ഖാ​ൻ (യൂ​നാ​നി), ഡോ. ​അ​ര​വി​ന്ദ് ജെ​യിം​സ് (നാ​ച്ചു​റോ​പ​തി), ഡോ. ​ലീ​ന റാ​ത്തോ​ട് (യോ​ഗ) എ​ന്നി​വ​ർ പാ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഡോ. ​

    സു​രേ​ഷ് വി​ശ്വ​കു​മാ​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു.ഇ.​എ.​ജി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​ഹൃ​ദ്യ ടി. ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡോ. ​അ​നീ​സ ഹ​സ്സ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡോ. ​സ​യ്നേ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

